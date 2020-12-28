В доме купца Лихацкого в Краснодаре прогнулся балкон и гниет крыша, а в стенах нашли трещины

Краснодарский край

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28 декабря в администрации Краснодара сообщили о результатах обследования памятника архитектуры — дома купца Лихацкого

Объект культурного наследия «Дом купца М. М. Лихацкого, 1909-1910 годов» на улице Красной, 118/1 пришел в неудовлетворительное состояние. В 2018 году зданием планировал заняться инвестор, который строил отель Marriott, однако договориться с ним не удалось. В итоге в феврале 2020 года власти города заявили, что восстановят дом за свой счет. В конце того же месяца в бюджете зарезервировали более 45 млн рублей на проект реставрации.

В начале августа мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что в центре города собираются отремонтировать пять исторических зданий. После этого гордума проголосовала за выделение 80 млн рублей на разработку проектов реставрации памятников архитектуры.

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28 декабря на планерке в мэрии рассказали о ходе реализации проекта. В рамках контракта уже выполнили инженерные изыскания, научные исследования и расчет инженерных нагрузок, разработали эскизный проект и технологическое задание.

«25 декабря управление государственной охраны объектов культурного наследия утвердило разработанную документацию стадии «эскиз». Мы начинаем разработку основных разделов, это позволит примерно в середине следующего года подать документы на проведение госэкспертизы проектной документации», — отметил директор департамента строительства Артём Аганов.

Кроме того, на планерке утвердили перечень предметов охраны культурного наследия в доме Лихацкого: это пристенные и угловые голландские печи, элементы потолочного декора и элементы главного фасада.

Во время обследования здания выяснилось, что объект имеет «ограниченную работоспособность». У здания нашли аварийные участки и критичные дефекты, которые требуют неотлагательного вмешательства: крен объекта в сторону отеля Marriott и сквозные трещины шириной до 3 см, гниение опорной части стропил [каркас крыши], прогиб плиты балкона, отсутствие сцепления с ним и разрушение защитного слоя.

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Мэрия уже заключила безвозмездный договор на проведение первоочередных противоаварийных работ с компанией «ФСК Столица» и фирмой ГУАР. К работам планируется приступить в первом квартале 2021 года. Также утверждена документация для ремонта стропильной системы и модернизации инженерных систем, реставрации фасада и восстановления утраченных элементов.

Посмотреть полную презентацию с результатами обследования здания можно на сайте мэрии, в разделе «О подготовке к реставрации дома купца Лихацкого».

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