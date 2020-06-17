Власти Краснодара собираются отреставрировать дом купца Котлярова

16 июня в Краснодаре прошел суд, который признал право собственности на особняк купца Котлярова за городскими властями. Это позволит начать разрабатывать проект реставрации здания

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в июне 2019 года начали сносить бывший особняк купца Котлярова на улице Коммунаров, 108, который был признан ветхим и аварийным. Об этом узнали общественники — они изучили дом и обнаружили внутри здания потолки с лепниной и старинной альфрейной росписью (с применением трафаретов по сырой штукатурке). После того, как активисты потребовали прекратить снос, дом законсервировали. Историк Виталий Бондарь отмечал, что здание имеет выдающиеся по художественным качествам интерьеры. В том же месяце дом по ул. Коммунаров, 108, литер «Г» включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Сносить его стало нельзя, так как он получил охранный статус.

В мае 2020 года в «Коммерсанте» рассказали, что муниципальное учреждение «Единая служба заказчика», которая привлекала подрядчика для сноса дома, обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием отменить запрет на демонтаж дома купца Котлярова. В удовлетворении иска организации отказали, после чего она обратилась в апелляционный арбитражный суд в Ростове. Третьим лицом при подаче иска выступила мэрия Краснодара. Сообщалось, что власти снова пытаются оспорить запрет демонтажа старинного здания. 6 июня суд в Ростове-на-Дону оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края. А 16 июня в городской администрации объяснили, что иск администрации в Арбитражный суд был нужен для того, чтобы получить официальное подтверждение невозможности сноса Дома купца Котлярова. Это требовалось на тот случай, добавили в пресс-службе, если бы подрядчик тоже подал иск о невыполнении администрации условий муниципального контракта и потребовал компенсацию.

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