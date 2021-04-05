Реставрацию дома купца Лихацкого в Краснодаре пообещали начать в конце 2021 года

Власти Краснодара 5 апреля рассказали, на каком этапе находится проект по реконструкции дома купца Лихацкого

Дом купца Лихацкого, расположенный на углу улиц Длинной и Красной, — объект культурного наследия, который оказался в неудовлетворительном состоянии. В феврале прошлого власти Краснодара сообщили, что восстановят здание за счет города. На эти цели в городской казне зарезервировали более 45 млн рублей.

В конце декабря администрация рассказала, что уже разработаны эскизный проект и техзадание, выполнены инженерные изыскания. При этом во время обследования в здании нашли аварийные участки, которые требуют срочного вмешательства.

В феврале муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» заключило безвозмездный договор с компанией «ФСК Столица» о проведении противоаварийных работ.

На городской планерке 5 апреля директор департамента строительства Артем Аганов отчитался о завершении второго этапа проектирования. По его словам, уже утвержден и согласован эскизный проект, а во время исследований были обнаружены ранее не учтенные элементы, обладающие архитектурно-художественной ценностью.

Мэр Краснодара Евгений Первышов уточнил у Аганова сроки начала реставрационных работ. «Когда мы получим готовый проект, который мы сможем профинансировать и приступить уже непосредственно к реставрации этого объекта?», — поинтересовался Первышов.