Реставрацию дома купца Лихацкого в Краснодаре пообещали начать в конце 2021 года
Власти Краснодара 5 апреля рассказали, на каком этапе находится проект по реконструкции дома купца Лихацкого
Дом купца Лихацкого, расположенный на углу улиц Длинной и Красной, — объект культурного наследия, который оказался в неудовлетворительном состоянии. В феврале прошлого власти Краснодара сообщили, что восстановят здание за счет города. На эти цели в городской казне зарезервировали более 45 млн рублей.
В конце декабря администрация рассказала, что уже разработаны эскизный проект и техзадание, выполнены инженерные изыскания. При этом во время обследования в здании нашли аварийные участки, которые требуют срочного вмешательства.
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На городской планерке 5 апреля директор департамента строительства Артем Аганов отчитался о завершении второго этапа проектирования. По его словам, уже утвержден и согласован эскизный проект, а во время исследований были обнаружены ранее не учтенные элементы, обладающие архитектурно-художественной ценностью.
Мэр Краснодара Евгений Первышов уточнил у Аганова сроки начала реставрационных работ.
«Когда мы получим готовый проект, который мы сможем профинансировать и приступить уже непосредственно к реставрации этого объекта?», — поинтересовался Первышов.
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По словам чиновника, проектная документация с экспертизой будет готова к концу апреля. В начале лета проект отправят на госэкспертизу, которая продлится три месяца. Выделение средств и начало работ по реставрации дома купца Лихацкого запланировано на конец этого года.