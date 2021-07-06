В Туапсинском районе погибли два взрослых и ребенок во время наводнения

Краснодарский край

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В краевой прокуратуре 6 июля подтвердили гибель трех человек в Туапсинском районе во время стихийного бедствия

Напомним, разрушительный циклон пришел в Туапсинский район ближе к вечеру 5 июля. Сейчас там действует режим ЧС. В пяти реках уровень воды достиг неблагоприятных отметок, на двух участках дорог сошли селевые массы. 

К утру трассу Джубга — Сочи расчистили. Позже сильные дожди затопили село Лермонтово и федеральная трасса обвалилась, сейчас там проезд снова закрыт.

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Семь населенных пунктов Туапсинского района оказались затопленными: село Молдовановка, Дефановка, Горское, Лермонтово, Тенгинка, хутор Полковничий и поселок Джубга. Пострадали 1 тыс. 900 человек, из них — 220 детей, уточнили в пресс-службе муниципалитета.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 6 июля подтвердили гибель трех человек, в том числе одного ребенка. 

Так, в селе Горском в своем доме погиб 71-летний местный житель, который не мог самостоятельно передвигаться. В селе Дефановка поток воды смыл с обочины в канаву автомобиль. В машине находились 14-летний ребенок и его 37-летняя мать. Предварительно, смерть наступила от асфиксии. Отец семьи находится в больнице с обморожением.

Кроме того, в прокуратуру поступила информация о гибели еще одного взрослого и ребенка. Данные проверяются. Портал Юга.ру следит за ситуацией.

Наводнения Происшествия Прокуратура смерть Туапсинский район

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