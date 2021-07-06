В Туапсинском районе погибли два взрослых и ребенок во время наводнения

В краевой прокуратуре 6 июля подтвердили гибель трех человек в Туапсинском районе во время стихийного бедствия

Напомним, разрушительный циклон пришел в Туапсинский район ближе к вечеру 5 июля. Сейчас там действует режим ЧС. В пяти реках уровень воды достиг неблагоприятных отметок, на двух участках дорог сошли селевые массы.

К утру трассу Джубга — Сочи расчистили. Позже сильные дожди затопили село Лермонтово и федеральная трасса обвалилась, сейчас там проезд снова закрыт.