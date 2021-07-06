В Джубге эвакуировали почти 90 человек

Вечером 5 июля в Туапсинском районе начались сильные дожди, в реках Небуг, Туапсе, Спорная, Шапсухо и Дефань уровень воды достиг неблагоприятных отметок.

Из-за подтопления проезжей части более шести часов было ограничено движение на стометровом участке 49-го км трассы А-147 в районе села Агой.

Также в районе на двух участках дорог сошли селевые массы. Из-за этого движение в обе стороны заблокировано на подъезде к Туапсе со стороны Сочи (трасса А-147 Джубга — Сочи, км 65+850 — км 65+950), а на 1432-км автодороги М-4 «Дон» в районе поселка Дефановка закрыта одна полоса и введён реверс.

Для ликвидации возможных происшествий в район направили аэромобильную группировку ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Ночью 6 июля краевое МЧС перевели в режим чрезвычайной ситуации. В Туапсинский район направили оперативную группу.

В районе Джубги выпало около 170 мм осадков. Подтоплены 150 придомовых территорий. С подтопленных территорий эвакуируют 88 человек.