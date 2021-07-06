В Лермонтово на трассе Джубга — Сочи остановили движение

Утром 6 июля из-за подтопления на трассе Джубга — Сочи приостановили автомобильное движение в районе села Лермонтово

В ночь с 5 на 6 июля из-за сильного ливня вышла из берегов река Шапсухо и подтопила километр трассы А147 Джубга — Сочи (10-й км — 11-й км) и прилегающие территории села Лермонтово в Туапсинском районе.

Движение на этом участке трассы остановили в 5:30 6 июля. Сотрудники МЧС, «Кубань-СПАС», пожарные расчеты и дорожные службы готовятся приступить к ликвидации последствий паводка. Сейчас спасателям мешает высокий уровень воды на трассе — 1,3 метра, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Дорожные службы просят водителей воздержаться от поездок в направлении Джубги со стороны Туапсе/Сочи и М4 «Дон».