На трассе около Туапсе очистили проезжую часть. Движение осуществляется в штатном режиме

Краснодарский край

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В ночь с 5 на 6 июля на трассе в Туапсинском районе ликвидировали последствия селя и восстановили автомобильное движение

Напомним, в ночь с 5 на 6 июля на участке автотрассы Джубга — Сочи в районе села Кроянского сошёл сель. К обочине оказалась прижата фура. Движение было остановлено в обе стороны.

Проезд в штатном режиме на участке трассы А-147 Джубга — Сочи, км 65+850 — км 65+950 восстановили в 2:35. За пять часов дорожники убрали с трассы более 1,5 тысяч кубометров селевых масс, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Для ликвидации последствий задействовали шесть человек и семь единиц техники. Протяженность пострадавшего участка дороги составила 40 метров.

Также ликвидировано подтопление и восстановлено движение на участке трассы А-147, км 49 (Агой, Туапсинский район). Перерыв составил почти 6,5 часов.

В настоящее время проезд восстановлен в штатном режиме на всех дорогах «Черноморья» в районе Туапсе и Сочи.  

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