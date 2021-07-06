На трассе около Туапсе очистили проезжую часть. Движение осуществляется в штатном режиме

В ночь с 5 на 6 июля на трассе в Туапсинском районе ликвидировали последствия селя и восстановили автомобильное движение

Напомним, в ночь с 5 на 6 июля на участке автотрассы Джубга — Сочи в районе села Кроянского сошёл сель. К обочине оказалась прижата фура. Движение было остановлено в обе стороны.

Проезд в штатном режиме на участке трассы А-147 Джубга — Сочи, км 65+850 — км 65+950 восстановили в 2:35. За пять часов дорожники убрали с трассы более 1,5 тысяч кубометров селевых масс, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Для ликвидации последствий задействовали шесть человек и семь единиц техники. Протяженность пострадавшего участка дороги составила 40 метров.