На трассе около Туапсе очистили проезжую часть. Движение осуществляется в штатном режиме
В ночь с 5 на 6 июля на трассе в Туапсинском районе ликвидировали последствия селя и восстановили автомобильное движение
Напомним, в ночь с 5 на 6 июля на участке автотрассы Джубга — Сочи в районе села Кроянского сошёл сель. К обочине оказалась прижата фура. Движение было остановлено в обе стороны.
Проезд в штатном режиме на участке трассы А-147 Джубга — Сочи, км 65+850 — км 65+950 восстановили в 2:35. За пять часов дорожники убрали с трассы более 1,5 тысяч кубометров селевых масс, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Для ликвидации последствий задействовали шесть человек и семь единиц техники. Протяженность пострадавшего участка дороги составила 40 метров.
Также ликвидировано подтопление и восстановлено движение на участке трассы А-147, км 49 (Агой, Туапсинский район). Перерыв составил почти 6,5 часов.
В настоящее время проезд восстановлен в штатном режиме на всех дорогах «Черноморья» в районе Туапсе и Сочи.