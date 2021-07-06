В Туапсинском районе на двух участках дорог сошёл сель и заблокировал движение

В Туапсинском районе вечером 5 июля и ночью 6-го на двух участках дорог сошли селевые массы

Напомним, вечером 5 июля на участке автотрассы Джубга — Сочи в районе села Кроянского сошёл сель. К обочине оказалась прижата фура. Движение было остановлено в обе стороны.

Формирование селя было зафиксировано на склоне горы в 19:25, в 20:16 селезне массы вышли на дорогу, но проезд сохранялся до 21:25, уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

С 21:25 движение транспорта на подъезде к Туапсе со стороны Сочи перекрыто (трасса А-147 Джубга — Сочи, км 65+850 — км 65+950).

Ведётся расчистка одной из полос, уже удалось освободить из грязевого плена застрявшую фуру. Протяженность пострадавшего участка дороги составляет 40 метров. Толщина селевой массы, вышедшей на проезжую часть — 40 см.

«На месте работает оперативная группа Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона, направлены кареты медицинской скорой помощи. Проводится раздача бутилированной воды», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ночь на 6 июля в инстаграме Госавтоинспекции Кубани сообщили, что ещё один сель сошёл на 1432-км автодороги М-4 «Дон» в районе поселка Дефановка.

По состоянию на 00:40 была закрыта одна полоса и введено реверсивное движение.

«Уважаемые водители, не останавливайтесь на сон вблизи рек и горных склонов, на площадках, расположенных на серпантинах, сейчас это опасно из-за подъема воды и схода грязевых потоков», — обратились к водителям представители краевого ГИБДД.

Кроме того, в телеграм-канале «Кубань 24» сообщили, что из-за непогоды закрыто движение на трассе М-4 «Дон» от виадука в Горячем Ключе в сторону Джубги. Там выпало 40 см осадков.