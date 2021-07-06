В Туапсинском районе подтопило 760 домовладений

В Туапсинском районе из-за сильных дождей в ночь на 6 июля подтопило семь поселков

Напомним, вечером 5 июля в Туапсинском районе начались сильные дожди. В реках Небуг, Туапсе, Спорная, Шапсухо и Дефань уровень воды достиг неблагоприятных отметок, на двух участках дорог сошли селевые массы. Ночью из Джубги эвакуировали 88 человек.

Трассу Джубга — Сочи к утру расчистили, но позже из-за подтопления проезд заблокировали в районе села Лермонтово. В Туапсинском районе, а также еще пяти муниципалитетах, действует режим ЧС.