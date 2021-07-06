В Туапсинском районе подтопило 760 домовладений
В Туапсинском районе из-за сильных дождей в ночь на 6 июля подтопило семь поселков
Напомним, вечером 5 июля в Туапсинском районе начались сильные дожди. В реках Небуг, Туапсе, Спорная, Шапсухо и Дефань уровень воды достиг неблагоприятных отметок, на двух участках дорог сошли селевые массы. Ночью из Джубги эвакуировали 88 человек.
Трассу Джубга — Сочи к утру расчистили, но позже из-за подтопления проезд заблокировали в районе села Лермонтово. В Туапсинском районе, а также еще пяти муниципалитетах, действует режим ЧС.
По данным на 8:00, в Туапсинском районе в семи населенных пунктах подтопило 760 домовладений, написали в телеграм-канале краевого оперштаба.
- село Молдовановка — 30;
- село Дефановка — 90;
- село Горское и хутор Полковничий — 50;
- поселок Джубга — 340;
- сёла Лермонтово и Тенгинка — 250.
Местные чиновники обходят пострадавшие от воды дома и дворы. Данные о пострадавших домовладениях будут уточняться. Также ведутся работы по восстановлению движения на трассе Джубга — Сочи.
Администрация Небугского поселения попросила жителей употреблять воду из-под крана только после кипячения и напомнила, что в поселке Небуг запрещено движение транспорта по мосту к садовым товариществам. В администрации Туапсе также попросили не употреблять воды в пищу до полной прозрачности.