В Сочи из-за плохой погоды не смогли сесть четыре самолета
5 июля четыре рейса, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу
Напомним, в Сочи с выходных действует экстренное предупреждение по непогоде. Так, накануне в Адлерском районе погиб мужчина из-за поваленного дерева. 5 июля жителей и гостей курорта предупредили о возможной эвакуации из-за выхода из берегов рек Хорота и Мацеста.
До конца дня в Сочи действует экстренное предупреждение по ливням с грозами, градом и шквалистым ветром.
«Сложная метеообстановка в районе аэропорта сегодня сохраняется. Зафиксированы порывы ветра до 18 м/с, усиливается гроза», — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.
Из-за погодных условий, по данным на 12:30, в Сочи не смогли приземлиться четыре рейса.
Три рейса ушли на запасной аэродром в Краснодар:
- рейс 579 АК «Ютэйр» Москва — Сочи;
- рейс 324 АК «Победа» Челябинск — Сочи;
- рейс 366 АК «Победа» Пермь — Сочи.
Рейс 344 АК «Победа» Уфа — Сочи совершит посадку в Анапе.