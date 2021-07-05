В Сочи из-за плохой погоды не смогли сесть четыре самолета

5 июля четыре рейса, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу

Напомним, в Сочи с выходных действует экстренное предупреждение по непогоде. Так, накануне в Адлерском районе погиб мужчина из-за поваленного дерева. 5 июля жителей и гостей курорта предупредили о возможной эвакуации из-за выхода из берегов рек Хорота и Мацеста.

До конца дня в Сочи действует экстренное предупреждение по ливням с грозами, градом и шквалистым ветром. «Сложная метеообстановка в районе аэропорта сегодня сохраняется. Зафиксированы порывы ветра до 18 м/с, усиливается гроза», — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.