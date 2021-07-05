В Сочи из-за плохой погоды не смогли сесть четыре самолета

Краснодарский край, Вся Россия

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5 июля четыре рейса, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу

Напомним, в Сочи с выходных действует экстренное предупреждение по непогоде. Так, накануне в Адлерском районе погиб мужчина из-за поваленного дерева. 5 июля жителей и гостей курорта предупредили о возможной эвакуации из-за выхода из берегов рек Хорота и Мацеста.

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До конца дня в Сочи действует экстренное предупреждение по ливням с грозами, градом и шквалистым ветром.

«Сложная метеообстановка в районе аэропорта сегодня сохраняется. Зафиксированы порывы ветра до 18 м/с, усиливается гроза», — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Из-за погодных условий, по данным на 12:30, в Сочи не смогли приземлиться четыре рейса.

Три рейса ушли на запасной аэродром в Краснодар:

  • рейс 579 АК «Ютэйр» Москва — Сочи;
  • рейс 324 АК «Победа» Челябинск — Сочи;
  • рейс 366 АК «Победа» Пермь — Сочи.

Рейс 344 АК «Победа» Уфа — Сочи совершит посадку в Анапе.

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В Сочи из-за плохой погоды не смогли сесть четыре самолета

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