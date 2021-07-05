В Анапе ребенок и двое взрослых утонули в море

Краснодарский край

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5 июля краевая прокуратура сообщила, что в Анапе в море утонули три человека

Установлено, что в селе Витязево 13-летний ребенок купался в море, его стало уносить течением. Ему на помощь бросились отец и его друг, а также очевидцы. Отец, его товарищ и ребенок не смогли справиться с течением и утонули.

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Остальных граждан ищут спасатели. По факту произошедшего прокуратура начала проверку. На место выехал Анапский межрайонный прокурор, сообщили 5 июля в пресс-службе ведомства.

Обновление. В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю рассказали подробности трагедии. На пляже отдыхала семья туристов из Тулы. 12-летнего мальчика, его 36-летнего отца и 42-летнего мужчину, которые бросились на помощь подростку, унесло течением. В акватории Черного поря продолжаются поиски 47-летнего мужчины, который также пытался спасти утопающих. СК организовал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. В Сочи из-за подъема уровня воды в реках жителей Адлерского и Хостинского районов предупредили о возможной эвакуации.

Анапа Дети Происшествия Прокуратура Семья смерть Черное море

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