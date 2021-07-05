Разрушенный пляж и реки на улицах. Подборка видео наводнения в Сочи

5 июля в Сочи из-за обильных осадков реки Хорота и Мацеста вышли из берегов. Портал Юга.ру собрал подборку фото и видео с последствиями непогоды

Напомним, в Сочи с выходных действует экстренное предупреждение. 4 июля в Адлерском районе мужчина погиб из-за поваленного непогодой дерева, а 5 июля власти предупредили о возможной эвакуации города из-за выхода из берегов рек Хорота и Мацеста. Ранее пресс-служба администрации Сочи сообщила о подтоплениях в Кудепсте, Хосте, а также на федеральной автодороге А147.

5 июля МЧС выпустило новое экстренное предупреждение о ливнях с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/c. На реках наблюдаются резкие подъемы уровня воды, местами с достижением опасных отметок.

Спасатели советуют оставаться в домах и подготовить жилье к стихии: плотно закрыть ставни, двери и вентиляционные отверстия. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. Также в МЧС рекомендуют спрятать ценные вещи и документы во влагонепроницаемую ткань, подготовить запас продуктов, воды и медикаментов. При выходе на улицу необходимо располагаться в зоне «ветровой тени», держаться подальше от деревьев и высотных объектов, использовать ветрозащитную и водонепроницаемую одежду.

Несмотря на работу оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды, вода продолжает прибывать.

Портал Юга.ру собрал подборку видео затопленного Сочи.