На Кубани объявлено штормовое предупреждение

Юга.ру выяснили, каким городам и районам края 4 и 5 июля сильнее всего грозят ливень, град и подтопления

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю выпустило экстренное штормовое предупреждение на 4 и 5 июля.

Жителей края призывают быть готовыми к ливням в сочетании с грозой, граду, порывам ветра до 20-22 м/с и подъему уровня воды в реках.

Согласно вкладке «Осадки» на сервисе Яндекс.погода, грозовой фронт надвигается на регион с Черного моря. К 12:00 он накроет побережье от Кабардинки до центрального Сочи, до Краснодара дойдет к 13:20, а дальше, чем на полтора часа вперед сервис не заглядывает.

Сайт Gismeteo прогнозирует, что сильный дождь начнется в Темрюке в 15:00.

Больше 10 мм осадков выпадет с 18:00 воскресенья до утра понедельника в Краснодаре, Майкопе, Лабинске и Армавире.

В 21:00 начало ливня ожидается в Славянске-на-Кубани и Приморско-Ахтарске.

В Курганинске и Кропоткине обильные осадки начнутся в полночь.

А в Тамани легкий дождь идет уже сейчас, однако в 6 утра понедельника хлынет гораздо мощнее.

Напомним, что на прошлых выходных в регионе тоже было объявлено штормовое предупреждение, и подтопления случились во многих точках края от Анапы до Хадыженска.