Над Азовским морем прошел смерч

В Азовском море у берегов станицы Голубицкой 5 июля образовался смерч

Напомним, на 5-6 июля синоптики пообещали в Краснодарском крае снижение температуры и штормовое предупреждение. Днем 5 июля в станице Голубицкой над Азовским морем образовался смерч. Вихрь над водой засняли очевидцы и выложили в соцсети.

На кадрах видно, как смерч сначала был вдалеке, а потом начал приближаться к берегу. Затем поднялся сильный ветер и начался дождь. К тому моменту отдыхающие разошлись с пляжа. О пострадавших не сообщается.