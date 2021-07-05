Над Азовским морем прошел смерч
В Азовском море у берегов станицы Голубицкой 5 июля образовался смерч
Напомним, на 5-6 июля синоптики пообещали в Краснодарском крае снижение температуры и штормовое предупреждение.
Днем 5 июля в станице Голубицкой над Азовским морем образовался смерч. Вихрь над водой засняли очевидцы и выложили в соцсети.
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На кадрах видно, как смерч сначала был вдалеке, а потом начал приближаться к берегу. Затем поднялся сильный ветер и начался дождь. К тому моменту отдыхающие разошлись с пляжа. О пострадавших не сообщается.
Напомним, около года назад, 8 июля, в Краснодарском крае также действовало штормовое предупреждение. Тогда очевидцы засняли смерч в Геленджике.