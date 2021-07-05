Краснодарская арт-группа Recycle создаст арт-объект, посвященный скейтбордингу

Арт-объект появится в Париже или Сингапуре в конце мая 2022 года. Эскиз проекта и место его открытия авторы — арт-группа Recycle Group и компания XSA Ramps — держат в секрете.

В другой стране объект откроется, потому что творческие группы хотят расширять географию своей работы. В XSA Ramps отметили, что это будет очень модерновое строение.