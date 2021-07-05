Краснодарская арт-группа Recycle создаст арт-объект, посвященный скейтбордингу
5 июля портал Юга.ру узнал о коллаборации краснодарской арт-группы Recycle Group и компании XSA Ramps
Арт-объект появится в Париже или Сингапуре в конце мая 2022 года. Эскиз проекта и место его открытия авторы — арт-группа Recycle Group и компания XSA Ramps — держат в секрете.
В другой стране объект откроется, потому что творческие группы хотят расширять географию своей работы. В XSA Ramps отметили, что это будет очень модерновое строение.
«Идея пришла во время изучения дневников выдающихся художников и архитекторов XX столетия. Глубина идей великих настолько ирреальна, что черпать в ней вдохновение можно до бесконечности», — рассказал 5 июля порталу Юга.ру пресс-секретарь XSA Ramps Кирилл Таёжный.
Краснодарская арт-группа Recycle –– это художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов. В 2010 году арт-группа Recycle получила премию Кандинского в номинации «Молодой художник. Проект года». Спустя четыре года портал Юга.ру записал интервью с художниками и опубликовал фоторепортаж из их мастерской.
Recycle Group занимается скульптурой, инсталляциями и цифровыми объектами, исследуя взаимодействие технологий, культуры и человека. Так, в 2019 году в парке «Краснодар» появилась скульптура «Геолокация», созданная арт-группой. Спустя год жители и гости города смогли увидеть второй объект, который создали художники, — барельеф «Искусственная среда».
Компания XSA-Ramps занимается строительством скейт-парков. Так, например, в Краснодаре асфальтовый памп-трек был создан в Дмитриевском сквере, еще один новый скейт-парк открыли в середине апреля в сквере Дружбы народов.