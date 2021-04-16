В Краснодаре в сквере Дружбы народов открыли бетонный скейт-парк

Напомним, в феврале 2020 года городские власти сообщили о планах установить в сквере Дружбы народов на улице Рашпилевской новый скейт-парк и отремонтировать спортивную площадку. Работы по созданию скейт-парка на месте изношенной фанерно-каркасной площадки стартовали в октябре.

Бетонный скейт-парк открыли 16 апреля 2021 года. С утра там уже прошла тренировка, сообщили в пресс-службе мэрии.