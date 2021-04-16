В Краснодаре в сквере Дружбы народов открыли бетонный скейт-парк
В краснодарском сквере Дружбы народов 16 апреля открыли новый скейт-парк
Напомним, в феврале 2020 года городские власти сообщили о планах установить в сквере Дружбы народов на улице Рашпилевской новый скейт-парк и отремонтировать спортивную площадку. Работы по созданию скейт-парка на месте изношенной фанерно-каркасной площадки стартовали в октябре.
Бетонный скейт-парк открыли 16 апреля 2021 года. С утра там уже прошла тренировка, сообщили в пресс-службе мэрии.
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В скейт-парке создали фанбокс (возвышенную ровную поверхность с заездами на нее), разноуровневую скейт-плазу (конструкцию для разгона с препятствиями), сделали перила, грани, ступени, а также разноуровневые и поворотные разгонки. Спортивный объект предназначен для катания на скейтбордах, роликах, трюковых велосипедах BMX и самокатах. Сейчас рабочие занимаются благоустройством территории, высаживают зеленые насаждения.
Глава города Евгений Первышов побывал на площадке и поделился впечатлениями в своем телеграме. По его мнению, скейт-парк станет одним из самых востребованных в Краснодаре.
Также Первышов напомнил, что до зимы городские власти собираются сделать еще один бетонный скейт-парк в Юбилейном микрорайоне. А 12 апреля мэр Краснодара рассказал о планах создать скейт-парк и воркаут-площадку на месте недостроя в парке «Городской сад».