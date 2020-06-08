В парке «Краснодар» появилась еще одна скульптура арт-группы Recycle (фото)

Участники арт-группы Recycle 8 июня рассказали подробности о создании нового объекта современного искусства на территории парка «Краснодар»

Композиция, получившая название «Искусственная среда», представляет собой многофигурный барельеф из пластиковой сетки. В инстаграме Recycle Group говорится, что идея произведения заключается в нескольких вопросах: как объяснить искусственному разуму, что такое игра, и возможно ли передать машине чувства человека, причастного к ней?

По задумке, отображенные на барельефе персонажи собирают знания, загружают их на серверы и вступают во взаимодействие с машиной. Последняя по-своему интерпретирует понятие «игра» и делает своего создателя частью нового цифрового мира. Барельеф в парке заметили еще в середине апреля, но художники сообщили, что он находится в процессе создания, а завершить работы планируется осенью.

Портал Юга.ру публикует фотографии арт-объекта, сделанные краснодарским фотографом Марией Ляпоненко.

«Искусственная среда» — второй объект от краснодарской арт-группы Recycle, который появился в парке, созданном Сергеем Галицким. В октябре 2019 года художники Андрей Блохин и Егор Кузнецов представили скульптуру «Геолокация», которая имеет форму точки Pin на современных электронных географических картах, и отождествляет долю секунды, застывшую в металле.