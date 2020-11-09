Краснодарская арт-группа Recycle по заказу Dior создала дизайн сумки
Участники краснодарской арт-группы Recycle разработали дизайн новой сумки для бренда Dior
Первая серия художественных экспериментов с моделью сумки Lady Dior вышла в 2016 году. Над второй в 2017-м трудились авторы из Сеула, Лозанны, Парижа, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Вашингтона. В 2020-м бренд пригласил к сотрудничеству Recycle Group в лице уроженцев Краснодара Андрея Блохина и Егора Кузнецова, которые в 2008 году основали арт-группу.
Андрей Блохин рассказал порталу Юга.ру, что Recycle сотрудничает с брендом Dior уже около десяти лет.
«В конце 2019 года к нам обратились представители с идеей сделать новое, пятое по счету издание сумки Lady Dior. Мы придумали дизайн, опираясь на прошлый опыт, перенесли на него свои идеи. Вкладывали свое видение разных проектов, чтобы объект на теле читался как преломление в пространстве, как будто это картинка с экрана. А когда подходишь ближе, то понимаешь, что это физически воссозданные компьютерные клитчи. Мы неоднократно сталкивались с моделью Lady Dior и уже знаем, как с ней работать. У бренда было всего несколько условий: чтобы сумку было возможно использовать по прямому назначению и чтобы она имела прямую отсылку к модели Lady Dior», — поделился Блохин.
По его словам, во время работы над проектом у художников была полная свобода действий. Они сделали несколько эскизов, а потом вместе выбрали два из них. 7 ноября в инстаграме Recycle Group появились фото и видео с презентации новых моделей сумок. В ноябре они появятся в Москве, а в декабре — в Париже, сообщил Андрей Блохин.
Recycle работают вместе еще со времен учебы в ХПА (Художественно-промышленная академия Краснодарского государственного университета культуры и искусства), но основание художественной группы датировано 2008 годом. Recycle Group занимается скульптурой, инсталляциями и цифровыми объектами, исследуя взаимодействие технологий, культуры и человека. В 2010 году Блохин и Кузнецов получили Премию Кандинского в номинации «Молодой художник» за проект Reverse.
Как писали Юга.ру, в октябре 2019 года в парке «Краснодар» открыли скульптуру арт-группы Recycle «Геолокация». Ее внешний контур имеет форму точки Pin на современных электронных географических картах. В июне 2020 гола Блохин и Кузнецов начали работать над вторым арт-объектом. Композиция, получившая название «Искусственная среда», представляет собой многофигурный барельеф из пластиковой сетки.
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