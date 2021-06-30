Вакцинация, рост цен, преемник и отдых на Черноморском побережье. О чем говорил Путин на прямой линии

30 июня президент России Владимир Путин провел прямую линию, на которой ответил на вопросы жителей страны. Портал Юга.ру посмотрел эфир и записал главное

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — традиционный формат общения президента с жителями России. В прошлом году прямую линию отменили из-за пандемии. В этом году программа вышла в 12:00 в эфире нескольких телеканалов и радиостанций и закончилась в 15:50. Следить за трансляцией также можно было на ютубе «Первого канала». Глава государства ответил на ряд вопросов. Вот некоторые из них.

Вакцинация Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию, но в случае роста заболеваемости руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию на своей территории для определенных категорий. Также он сообщил, что сам привился «Спутником V», а после вакцинации у него была небольшая температура.

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Президент Путин надеется, что Россия достигнет такого коллективного иммунитета, что все вернется к работе в обычном режиме: «и школы, и высшие учебные заведения, предприятия малого и среднего бизнеса, крупные наши компании». По словам Путина, 1 сентября в начальных классах, скорее всего, начнется в очном режиме, а в старших — будет смотреть по ситуации.

Рост цен У Путина спросили, как бананы из Эквадора могут быть дешевле, чем морковь и картофель из соседних областей, и контролирует ли кто-нибудь рост цен. «Рост цен на продовольствие везде. Причин много, я не буду их перечислять. У нас самый большой рост на продукты был в прошлом году. Правительство приняло ряд мер по стабилизации цены. В целом на это государство обращает внимание, но иногда — несвоевременно», — ответил Путин.

Выплаты детям По словам президента, если доход граждан за один месяц превышает МРОТ, родителям все равно положены выплаты на детей (имеются в виду выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые Путин ввел в марте 2020 года). «Если человек зарегистрировался на бирже труда, то ему не имеют права отказать. Если человек потерял работу и зарегистрировался в службе занятости, то отказать в выплатах не имеют права», — подчеркнул Путин. Он также сообщил, что семьи с шестилетними детьми должны в августе получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, даже если дети еще не идут в школу.

Газификация «Газовая труба находится в 200 метрах от дома, но, чтобы провести ее домой, необходимо 200 тыс. рублей с дома. А тут многодетные семьи, таких денег нет. Как быть? Власть никак не помогает. Деньги требуют за разрешение, врезку и провод трубы до домовладения», — пожаловалась Путину жительница Карачаево-Черкесской Республики.

Президент подчеркнул, что от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно, а внутри домовладения — за деньги собственника. «Все, что касается подвода трубы до вашего домовладения, это должно быть бесплатно», — заявил Путин.

За регионами будут закреплять вице-премьеров У президента спросили, почему только у Дальнего Востока есть свой вице-премьер. Он отметил, что такая практика себя оправдывает и позволяет глубже погрузиться в проблемы территории, поэтому за определенным регионом будет закрепляться свой вице-премьер.

Аварийное состояние школ и детсадов По словам Путина, в России порядка 40 тыс. школ находятся в аварийном состоянии.

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«Они должны быть не просто исправлены, а должны быть построены новые школы. 10% школ нуждаются в капитальном ремонте», — сообщил президент. Он сказал, что деньги на эти цели есть. Чтобы решить проблему, губернаторы должны сделать соответствующие заявки.

Когда в России будут рабочие места для всех Жительница Тюменской области пожаловалась президенту, что уже четыре года не может найти работу, хотя обращалась во все инстанции.

«Когда у нас будут рабочие места для всех?» — поинтересовалась женщина. Путин сказал, что вопрос рынка труда является абсолютно принципиальным, а из-за пандемии в стране вырос процент безработицы. «Перед правительством стоит задача снизить уровень безработицы, и такая тенденция сейчас есть», — сказал глава государства.

Деньги для молодежи на театр По словам Путина, сейчас в России разрабатывается «Пушкинская карта». Это проект для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Им дадут карту с суммой в 3 тыс. рублей на определенное время, чтобы они могли посещать театры и музеи.

Путин о преемнике: «Свято место пусто не бывает» Житель Краснодара обратился к Путину с вопросом, может ли тот кому-то передать власть, как в свое время сделал Ельцин. «Свято место пусто не бывает, и незаменимых людей нет, но моя обязанность, в числе прочего, дать рекомендации, кто займет место президента. Надеюсь, придет время и, я надеюсь, смогу сказать, что такой-то или такой-то человек подойдет. Достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как Россия», — ответил президент.

Санкции По словам Путина, какие бы санкции ни применяли к России, она все равно развивается — повышается ее экономический суверенитет и растет военная мощь.

Почему в России на Черноморском побережье грязнее, чем в Турции Жительница Кирова спросила президента, почему отдых на российских курортах дороже, чем за границей, а море грязнее, чем в Турции. По ее словам, многие отдыхающие на Черноморском побережье жалуются на здоровье.

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Путин объяснил, что на протяжении многих лет в России вкладывали мало денег в туристическую структуру, а люди ездили за границу. «У нас большой экспорт туризма. 36 млрд долларов заплатили туристы за границей», — отметил президент.