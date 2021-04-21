Путин рассказал об открытии границ, кешбэке в 20% и студенческом туризме

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля рассказал, когда откроются границы, предложил продлить туристический кешбэк до конца года и запустить пилотный проект для путешествий студентов

21 апреля 2021-го президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить программу туристического кешбэка минимум до конца года. Программа дает возможность вернуть 20% затрат на турпоездки по России. Президент отметил, что это позволит отдохнуть на курортах и в санаториях страны большему количеству людей.

Напомним, летом 2020-го Правительство РФ решило платить до 15 тыс. рублей компенсации туристам, которые до конца года отправятся на отдых по России.

Также Путин призвал развивать студенческий туризм. Он предложил запустить в этом году пилотный проект, который позволит молодым людям во время путешествия по России останавливаться в кампусах и общежитиях учебных заведений других регионов. Он отметил, что для студентов, которые показали себя в олимпиадах и проектах платформы «Россия — страна возможностей» нужно ввести программу частичного возврата средств.

Границы для зарубежного туризма пока остаются закрытыми. Президент подчеркнул, что действующие ограничения снимут, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Ранее Юга.ру писали, что в этом же выступлении Владимир Путин анонсировал выплаты беременным женщинам и детям, родители которых в разводе. Также российский лидер предложил возвращать родителям 50% стоимости путевки в детские лагеря.