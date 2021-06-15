В Ростуризме сообщили о перегруженности курортов Кубани

Глава Ростуризма 15 июня рассказала о перегреве рынка и динамическом росте цен в отелях на Черноморском побережье

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью «Известиям» 15 июня сообщила о дефиците качественных отелей на юге страны. Она объяснила это тем, что в условиях закрытых границ спрос превысил предложение. Курорты Кубани максимально загружены, а местами — перегружены, заявила Догузова.

«Всё Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено. Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен», — рассказала глава Ростуризма.