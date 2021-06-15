В Ростуризме сообщили о перегруженности курортов Кубани
Глава Ростуризма 15 июня рассказала о перегреве рынка и динамическом росте цен в отелях на Черноморском побережье
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью «Известиям» 15 июня сообщила о дефиците качественных отелей на юге страны. Она объяснила это тем, что в условиях закрытых границ спрос превысил предложение. Курорты Кубани максимально загружены, а местами — перегружены, заявила Догузова.
«Всё Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено. Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен», — рассказала глава Ростуризма.
В ближайшие годы, по ее словам, в России планируют увеличить количество современных круглогодичных отелей. Так, до 2024 года может появиться порядка 20 тыс. новых современных номеров в курортных и рекреационных зонах. Сейчас же на всю страну есть около 60 тыс. номеров под федеральными и региональными брендами. Находятся они в основном в крупных городах.
Как писали Юга.ру, в этом году курортный сезон на Кубани открыли на месяц раньше обычного — 1 мая. За майские выходные регион посетили более 500 тыс. туристов.
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