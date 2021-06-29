Жители Туапсе пожаловались Путину на проблемы с газом. Власти Кубани пообещали исправить ситуацию

«Нет такой причины, чтобы в стране, продающей газ за рубеж, в городе, где завод производит газ, люди в 21 веке выживали как на войне. Кто объявил городу войну? Почему население города выживает с такими мучениями и в страхе за свою жизнь?» — задаются вопросом жители в обращении.

Что случилось? 27 июня жители Туапсе записали обращение к Путину из-за перебоев с подачей газа. Уже около двух месяцев туапсинцы живут без газа.

Почему в Туапсе проблемы с газом? Туапсинский район находится в процессе подключения к природному газу. Так, «Кубанские новости» писали, что до конца 2021 года в Туапсинском районе построят четыре газопровода.

В ожидании полной газификации население использует сжиженный газ. Для местных жителей это жизненно важный источник отопления и горячей воды. Поставками сжиженного газа занимается частное предприятие ОАО «Туапсегоргаз».

Когда начались проблемы с поставками газа? Перебои с поставками стали для туапсинцев нормой жизни. Зимой 2021 года издание «Туапсинские вести» сообщило, что из-за снега и гололеда газовозы не могли добраться до газовых емкостей. Ситуация осложнялась из-за особенностей сжиженного газа: при низких температурах он выпадает вниз емкости и не поступает в дома.

В марте журналисты писали об очередных проблемах с поставками. После жалоб населения администрация города рассматривала вопрос о привлечении поставщика к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ (Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).

В беседе с Юга.ру местная жительница рассказала, что в апреле начались очередные перебои с поставками и Туапсе снова осталось без газа. Поставки с тех пор не возобновились.

«Никто никаких прогнозов не дает. Жители писали в Москву, в Краснодар. Никто ничего не отвечает, дают стандартные отписки про «ситуацию под контролем», — сказала женщина.

Что говорит поставщик? В комментарии «Туапсинским вестям» руководитель ОАО «Туапсегоргаз» Геннадий Дергачев сказал, что вся проблема заключается в отсутствии средств на закупки газа. Предприятие находится в предбанкротном состоянии, а долги составляют примерно 90 млн рублей. Разовые субсидии от краевого руководства не в силах помочь ситуации.

Как отреагировали власти? 29 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что выделит муниципалитету 62 млн рублей на покупку сжиженного газа. Это должно возобновить поставки газа в июле. Также в микрорайоне «Барсова Щель» уже начали строить подводящий газопровод по улице Судоремонтников, чтобы перевести дома на природный газ. Объект будет строиться два года.

Глава муниципалитета Виталий Мазнинов также заявил, что существует только один способ решения проблемы — переход района на природный газ.

«Вопреки негативной информации, которая муссируется по поводу стоимости подключения к природному газу многоквартирного дома, официально заявляю: она не астрономическая и в среднем составляет от 15 до 24 тысяч рублей, из которых районный бюджет компенсирует 5 тысяч рублей. Думаю, что все со мной согласятся: не надо ограничиваться сиюминутными мерами, нужно смотреть в будущее и выбирать перспективу», — прокомментировал глава муниципалитета.

Как давно жителей Туапсе обещают перевести на природный газ?

В 2010 году Кубань и «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках «Южного потока». Губернатор Александр Ткачев тогда отметил, что в Туапсинском районе газифицировано всего 5% домов, но с соглашением эта ситуация должна была измениться.

Через 10 лет была подписана программа развития на 2021–2025 годы. По итогам программы должны быть созданы условия для газификации 13 населенных пунктов в Апшеронском и Туапсинском районах. Однако, по словам местных жителей, к 2021 году газифицировано всего 25% домов.