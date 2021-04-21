Путин предложил ввести выплаты беременным и детям, родители которых в разводе

Так, беременным малообеспеченным женщинам президент предложил выплачивать ежемесячное пособие в размере 6 тыс. 350 рублей. Также предполагаются выплаты больничных по уходу за детьми в возрасте до семи лет, родители смогут получить 100% от зарплаты вне зависимости от стажа.

На ребенка с момента рождения и до трех лет установлена ежемесячная выплата 11 тыс. 300 рублей. С 1 июля ежемесячно будут выплачивать по 5 тыс. 650 рублей детям от 8 до 16 лет, если один из родителей имеет право на алименты. А в августе родители всех школьников получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на подготовку к началу учебного года.

Президент напомнил, что в стране продолжают действовать выплаты на детей от трех до семи лет — 5 тыс. 650 рублей, 8 тыс. 475 рублей и 11 тыс. 300 рублей.

Также Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости детских путевок в летние лагеря.