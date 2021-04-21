Путин предложил ввести выплаты беременным и детям, родители которых в разводе

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин 21 апреля анонсировал новые выплаты нуждающимся семьям с детьми и беременным

21 апреля глава государства выступил с посланием Федеральному Собранию. Владимир Путин предложил ввести новые регулярные выплаты для поддержки семей с детьми.

Так, беременным малообеспеченным женщинам президент предложил выплачивать ежемесячное пособие в размере 6 тыс. 350 рублей. Также предполагаются выплаты больничных по уходу за детьми в возрасте до семи лет, родители смогут получить 100% от зарплаты вне зависимости от стажа.

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На ребенка с момента рождения и до трех лет установлена ежемесячная выплата 11 тыс. 300 рублей. С 1 июля ежемесячно будут выплачивать по 5 тыс. 650 рублей детям от 8 до 16 лет, если один из родителей имеет право на алименты. А в августе родители всех школьников получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на подготовку к началу учебного года.

Президент напомнил, что в стране продолжают действовать выплаты на детей от трех до семи лет — 5 тыс. 650 рублей, 8 тыс. 475 рублей и 11 тыс. 300 рублей.

Также Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости детских путевок в летние лагеря.

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