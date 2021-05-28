На конкурс худших туалетов подали заявки три кубанские школы

Краснодарский край, Вся Россия

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Три школы из Краснодарского края участвуют в конкурсе на ремонт туалета. Проголосовать за них можно до 31 мая

Бренд Domestos запустил всероссийский конкурс на ремонт школьных туалетов. Участники должны опубликовать фото и написать о проблеме, а пользователи — проголосовать за санузел, который больше всего нуждается в ремонте.

«Туалеты более 5 тыс. российских школ нуждаются в капитальном ремонте, а в 3,4 тыс. школ все еще нет теплых санузлов», — отметили в пресс-службе компании.

В трех школьных санузлах, набравших наибольшее количество голосов, сделают полноценный ремонт. Других участников компания пообещала обеспечить годовым запасом средств на основе гипохлорита натрия.

В конкурсе участвуют три образовательных учреждения из Краснодарского края.

Так, в санузел школы № 6 в поселке Совхозном Славянского района набрал всего девять голосов. В этом учреждении просят сделать нормальный туалет для учителей.

«В школе есть туалеты для детей, но они уже не отвечают современным требованиям. А для учителей совсем никаких условий. Хотелось бы нормальный современный туалет для учителей, ведь некоторые работают весь день, до позднего вечера», — говорится в заявке.

Чуть больше — 15 голосов — набрал санузел в школе станицы Троицкой Крымского района. По словам автора заявки, кабинки в нем без дверей.

«Туалет расположен на первом этаже сельской школы. Нет вытяжки, вентиляционных отдушин, сантехника старая, туалету уже 12 лет. Кабинки не оборудованы дверями», — уточняется в сообщении.

Больше всего лайков (133) набрал туалет в начальной школе № 11 села Супсех в Анапе.

«Замечательная, большая школа в зеленом уголке. В нашей школе с каждым годом детишек все больше и больше, и, конечно, школьная инфраструктура не справляется. Срочно нужен ремонт туалета в начальной школе», — сообщает автор заявки.

Акция стартовала 16 марта, последний день голосования — 31 мая. Поддержать кубанские школы можно здесь.

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