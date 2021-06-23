В Европейский суд по правам человека обратились родственники жертв крушения самолёта ТУ-154 в Сочи
23 июня адвокат родственников погибших в авиакатастрофе в Сочи Игорь Трунов сообщил, что обратился в ЕСПЧ
Напомним, самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года под Сочи. Погибли все 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и журналисты. В тот же день по факту крушения возбудили уголовное дело.
В 2017 году Минобороны сообщило, что причиной могло стать нарушение пространственной ориентировки командира самолета.
В декабре 2018 года родственники погибших обратились в суд и заявили, что им не до конца выплатили страховки. Они требовали более 2 млрд рублей из-за невыплат, а также причинения материального и морального вреда. В марте 2019 года они попросили Следком возбудить новое уголовное дело против работников аэропорта Адлера. По их мнению, самолет вылетел изначально сломанным и с нехваткой топлива.
В апреле 2019 года суд отклонил иск родственников в полном объеме, а позже закрыл дело.
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Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы родственников погибших в авиакатастрофе, сообщил 23 июня в своём фейсбуке, что он обратился в Европейский суд по правам человека. Он заявил, что жалоба связана с нарушением статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод: статья 2 — право на жизнь и статья 13 — право на справедливое судебное разбирательство.
Он объяснил, считает необоснованным прекращение уголовного дела по авиакатастрофе и отсутствие виновных в трагедии лиц.
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