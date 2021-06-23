В Ейске из-за пандемии отменили бесплатный фестиваль красок

22 июня организаторы сообщили, что фестиваль в Ейске отменили по решению Роспотребнадзора

Бесплатный фестиваль красок Summer Jump планировали провести 26 июня в Никольском парке Ейска. Об отмене мероприятия стало известно 22 июня из инстаграма фестиваля.

«По решению Роспотребнадзора фестиваль красок в городе Ейск отменяется! От нас в данной ситуации ничего не зависит», — заявили представители фестиваля.

Организаторы принесли извинения и выразили надежду на то, что в ближайшее время появится возможность провести мероприятие.