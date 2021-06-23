В Ейске из-за пандемии отменили бесплатный фестиваль красок

Краснодарский край

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22 июня организаторы сообщили, что фестиваль в Ейске отменили по решению Роспотребнадзора

Бесплатный фестиваль красок Summer Jump планировали провести 26 июня в Никольском парке Ейска. Об отмене мероприятия стало известно 22 июня из инстаграма фестиваля.

«По решению Роспотребнадзора фестиваль красок в городе Ейск отменяется! От нас в данной ситуации ничего не зависит», — заявили представители фестиваля.

Организаторы принесли извинения и выразили надежду на то, что в ближайшее время появится возможность провести мероприятие.

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Ранее из-за коронавируса Роспотребнадзор отменил забеги HardRun и Beauty Run, краснодарский фестиваль «Стереопикник», который планировали провести в Сочи, и летний карнавал в Геленджике.

При этом ведомство разрешило провести в Краснодаре забеги Run Kuban и Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», в Анапе — фестиваль «А.морефест», а в Геленджике — фестивали аэродизайна и уличных театров.

Ейский район Коронавирус Роспотребнадзор Фестивали Эпидемии

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