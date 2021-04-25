Первышов с сыном поучаствовали в забеге Run Kuban в Краснодаре

На сайте мэрии сообщили, что в забеге участвовали министр физкультуры и спорта края Алексей Чернов, а также легкоатлетка и рекордсменка РФ Мария Абакумова и заслуженный мастер спорта РФ Татьяна Чернова со своими детьми.

Для всех желающих провели на 5 км по дорожкам стадиона и парку. Отдельные забеги дистанцией 800 м организовали для детей разных возрастов — до 6 лет, от 7 до 10 и от 11 до 14.

Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что «в этот раз он был в качестве сопровождающего», а сын пробежал 800 м в категории до 6 лет.



«Сын сам захотел побежать, решил его поддержать. Георгию забег понравился, сказал, что будет участвовать еще», — рассказал в своем Telegram-канале Первышов, заметив, что «другим родителям мероприятие тоже понравилось».