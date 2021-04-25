Первышов с сыном поучаствовали в забеге Run Kuban в Краснодаре
25 апреля в Краснодаре на стадионе «Кубань» прошел забег, который посетил глава города
На сайте мэрии сообщили, что в забеге участвовали министр физкультуры и спорта края Алексей Чернов, а также легкоатлетка и рекордсменка РФ Мария Абакумова и заслуженный мастер спорта РФ Татьяна Чернова со своими детьми.
Для всех желающих провели на 5 км по дорожкам стадиона и парку. Отдельные забеги дистанцией 800 м организовали для детей разных возрастов — до 6 лет, от 7 до 10 и от 11 до 14.
Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что «в этот раз он был в качестве сопровождающего», а сын пробежал 800 м в категории до 6 лет.
«Сын сам захотел побежать, решил его поддержать. Георгию забег понравился, сказал, что будет участвовать еще», — рассказал в своем Telegram-канале Первышов, заметив, что «другим родителям мероприятие тоже понравилось».
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«Такие забеги — отличная возможность заинтересовать детей спортом, заразить азартом спортивных соревнований. Даже дети самой младшей категории выглядели решительными и серьезно настроенными на победу», — пояснил мэр.
Как сообщали Юга.ру, 20 февраля власти Краснодара отменили забег HardRun менее чем за сутки до старта и не сообщили об этом. Неделю спустя организаторы женского забега Beauty Run отменили старты в Краснодаре и Сочи из-за антиковидных ограничений.