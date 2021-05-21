В Геленджике решили провести фестивали вместо карнавала, который запретили из-за коронавируса

В Геленджике с 5 по 12 июня проведут фестивали аэродизайна и уличных театров

Напомним, в середине мая власти Геленджика объявили об отмене традиционного летнего карнавала. Он должен был пройти 5 и 6 июня. Тогда решение объяснили запретом Роспотребнадзора.

Взамен карнавала в Геленджике решили провести несколько фестивалей. Так, с 5 по 12 июня на центральной площади курорта пройдут спортивные соревнования, игры для детей, конкурсы и ярмарки.

Также в городе пройдут фестивали аэродизайна и уличных театров. Завершится праздник фейерверком, заявила пресс-служба администрации Геленджика 21 мая.

«Не стоит сомневаться: будет интересно, сочно, ярко и зажигательно», — отметили в мэрии.

Напомним, 14 мая в Анапе открылся фестиваль «А.морефест». В рамках него прошёл фестиваль воздушных шаров и первый в России Винный марафон. и