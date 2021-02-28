В Краснодаре и Сочи отменили женский забег Beauty Run
Организаторы забега Beauty Run сообщили об отмене мероприятия на Кубани в 2021 году из-за антиковидных ограничений
Ранее Юга.ру писали, что Роспотребнадзор и администрация Краснодара менее чем за сутки отменили ежегодный забег HardRun. Он должен был пройти утром 21 февраля. В результате организаторам пришлось проводить мероприятие в онлайн-формате.
Накануне в инстаграме «Высшей лиги» напомнили о ситуации с HardRun и сообщили участницам женского забега Beauty Run, что приняли решение отменить мероприятие в 2021 году. В течение недели организаторы обещают вернуть всю оплату за слоты.
«Со стороны организатора мероприятие полностью готово: сшиты юбочки, изготовлены медали–кулоны, укомплектованы стартовые пакеты от партнеров. Уверены, пройдут эти антибеговые времена, и мы сможем провести самый лучший женский забег в истории», — говорится в сообщении.
Традиционный женский забег, приуроченный к празднику 8 марта, планировалось провести в Краснодаре и Сочи. В прошлом году марафон в краевой столице пробежали 600 участниц. В мероприятии участвовали жительницы Краснодара и других городов России.