В Краснодаре и Сочи отменили женский забег Beauty Run

Организаторы забега Beauty Run сообщили об отмене мероприятия на Кубани в 2021 году из-за антиковидных ограничений

Ранее Юга.ру писали, что Роспотребнадзор и администрация Краснодара менее чем за сутки отменили ежегодный забег HardRun. Он должен был пройти утром 21 февраля. В результате организаторам пришлось проводить мероприятие в онлайн-формате.

Накануне в инстаграме «Высшей лиги» напомнили о ситуации с HardRun и сообщили участницам женского забега Beauty Run, что приняли решение отменить мероприятие в 2021 году. В течение недели организаторы обещают вернуть всю оплату за слоты.

«Со стороны организатора мероприятие полностью готово: сшиты юбочки, изготовлены медали–кулоны, укомплектованы стартовые пакеты от партнеров. Уверены, пройдут эти антибеговые времена, и мы сможем провести самый лучший женский забег в истории», — говорится в сообщении.