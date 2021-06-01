Краснодарский фестиваль «Стереопикник» хотели провести в Сочи, но Роспотребнадзор всё равно не разрешил

Организаторы сообщили 1 июня, что на Кубани в 2021 году не будут проводить фестиваль «Стереопикник»

Об отмене фестиваля «Стереопикник» 1 июня сообщили в инстаграме организаторы. В посте опубликовали сообщение о том, что проведение мероприятия невозможно из-за «противоэпидемиологических ограничений».

Генеральный продюсер фестиваля «Стереопикник» Ангелина Стипиди рассказала Юга.ру, что в 2020 году было принято решение закрыть офис организаторов. Мероприятие провели в ограниченном формате. Состоялся камерный концерт в кафе парка «Краснодар». А в 2021 году она направила запрос на проведение мероприятия в администрацию Сочи, где ей ответили, что проведение фестиваля невозможно.

«Мы увидели, что происходит в Краснодаре. Когда за день до мероприятия отменили забег, мы решили обратиться в Сочи. Но там ответили, что проведение фестиваля невозможно», — отметила Стипиди.