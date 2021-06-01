Краснодарский фестиваль «Стереопикник» хотели провести в Сочи, но Роспотребнадзор всё равно не разрешил

Краснодарский край

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Организаторы сообщили 1 июня, что на Кубани в 2021 году не будут проводить фестиваль «Стереопикник»

Об отмене фестиваля «Стереопикник» 1 июня сообщили в инстаграме организаторы.  В посте опубликовали сообщение о том, что проведение мероприятия невозможно из-за «противоэпидемиологических ограничений».

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Генеральный продюсер фестиваля «Стереопикник» Ангелина Стипиди рассказала Юга.ру, что в 2020 году было принято решение закрыть офис организаторов. Мероприятие провели в ограниченном формате. Состоялся камерный концерт в кафе парка «Краснодар». А в 2021 году она направила запрос на проведение мероприятия в администрацию Сочи, где ей ответили, что проведение фестиваля невозможно.

«Мы увидели, что происходит в Краснодаре. Когда за день до мероприятия отменили забег, мы решили обратиться в Сочи. Но там ответили, что проведение фестиваля невозможно», — отметила Стипиди.

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Речь идёт о забеге HardRun. В феврале из-за угрозы коронавируса Роспотребнадзор и администрация Краснодара менее чем за сутки отменили ежегодный забег. По этой же причине в Краснодаре и Сочи отменили традиционный женский забег Beauty Run, приуроченный к празднику 8 марта. Однако в апреле на стадионе «Кубань» провели забег Run Kuban, котором поучаствовал вместе с сыном мэр Краснодара. Также 30 мая в городе состоялся Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».

Кроме того в Анапе прошёл фестиваль «А.морефест». А в Геленджике вместо традицонного карнавала решили провести фестивали аэродизайна и уличных театров.

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