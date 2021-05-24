В Анапе «А.морефест» открыл новый летний сезон
В Анапе с 14 по 23 мая проходил фестиваль «А.морефест», который открыл новый летний сезон
Организаторы заявили, что событие призвано сформировать новое отношение к вину, здоровому образу жизни, культуре и отдыху на анапском побережье. «А.морефест» включил несколько направлений: #МореВина, #МореКино и #МореЛюбви.
В рамках #МореВина на Театральной площади проходила эногастрономическая ярмарка #MOREWINEXPO. Свою продукцию представили лучшие виноделы юга России. Каждый посетитель смог продегустировать и приобрести напитки, узнать историю ремесла и посетить мастер-классы профессионалов отрасли. Кроме того, в лаунж-зоне на пляже проходили занятия йогой с вином, а по вечерам местные жители и гости курорта танцевали под диджей-сеты.
Деловая программа включила конференцию Министерства сельского хозяйства РФ и Союза виноделов и виноградарей РФ на тему развития виноградопригодных земель.
В рамках #МореКино на Театральной площади и в лаунж-зоне на пляже прошли открытые показы. Зрители смогли посмотреть картины «Возвращение в Бургундию», «Арахисовый сокол», «Еще по одной», «Зеленая книга» и «Холоп». Также в городе проходили съемки российских фильмов, в кастинге смогли участвовать местные жители и туристы.
В рамках #МореЛюбви с пляжа Анапы запускали воздушные шары. В том числе в небо поднимались молодожены и регистраторы, чтобы заключить брак. На Театральной площади выступили стендап-артисты Дмитрий Романов, Дмитрий Бавин, Эрнест Таржуманян, Скиф Бестаев. Вечерами зрители смогли насладиться джазовой музыкой, на сцену выходили «Трио Олега Аккуратова», ансамбль «Диксиленд Джаз Бэнд», квинтет «Биг-бенд Сочи», геленджикский эстрадно-духовой оркестр, «Ейский Биг-бенд», вокалистка Фаби Медина (Франция) и «Джаз-квартет», скрипач Самвел Айрапетян с Кубанским симфоническим оркестром.
Телеведущий Дмитрий Дибров провел конкурс «Кто хочет стать сомелье…онером?». Хедлайнером фестиваля стал Игорь Бутман. Саксофонист не только выступил с Биг-бендом Георгия Гараняна для анапчан и гостей курорта, но также поднялся в небо на воздушном шаре и сыграл гимн России. «А.морефест» завершился салютом.
«В этом году мы смогли расширить рамки сезона, в том числе благодаря конгрессно-выставочным мероприятиям, которые проходят на «А.морефесте». Никогда прежде Анапа весной не видела столько людей. И, глядя на этот успех, сегодня мы можем говорить, что фестиваль «А.морефест» на нашем курорте станет ежегодным», — заявил мэр курорта Василий Швец.