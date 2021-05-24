В Анапе «А.морефест» открыл новый летний сезон

В Анапе с 14 по 23 мая проходил фестиваль «А.морефест», который открыл новый летний сезон

Организаторы заявили, что событие призвано сформировать новое отношение к вину, здоровому образу жизни, культуре и отдыху на анапском побережье. «А.морефест» включил несколько направлений: #МореВина, #МореКино и #МореЛюбви.

В рамках #МореВина на Театральной площади проходила эногастрономическая ярмарка #MOREWINEXPO. Свою продукцию представили лучшие виноделы юга России. Каждый посетитель смог продегустировать и приобрести напитки, узнать историю ремесла и посетить мастер-классы профессионалов отрасли. Кроме того, в лаунж-зоне на пляже проходили занятия йогой с вином, а по вечерам местные жители и гости курорта танцевали под диджей-сеты.

Деловая программа включила конференцию Министерства сельского хозяйства РФ и Союза виноделов и виноградарей РФ на тему развития виноградопригодных земель.

В рамках #МореКино на Театральной площади и в лаунж-зоне на пляже прошли открытые показы. Зрители смогли посмотреть картины «Возвращение в Бургундию», «Арахисовый сокол», «Еще по одной», «Зеленая книга» и «Холоп». Также в городе проходили съемки российских фильмов, в кастинге смогли участвовать местные жители и туристы.