Роспотребнадзор запретил летний карнавал в Геленджике
В мэрии Геленджика 14 мая сообщили об отмене традиционного летнего карнавала
Напомним, ежегодно в начале июня в Геленджике проводят карнавал. Его главное событие — как и многих других карнавалов в разных странах, — шествие костюмированной колонны. По вечерам для местных жителей устраивали световое и пиротехническое шоу. О том, как начинался карнавал в Геленджике, можно почитать тут.
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В 2020 году из-за пандемии карнавал отменили. В апреле этого года мэр Геленджика Алексей Богодистов выразил надежду, что мероприятие состоится, и даже назвал предварительные даты карнавала — с 5 по 12 июня.
14 мая в пресс-службе городской администрации сообщили, что Роспотребнадзор запретил проведение карнавала.
Как писали Юга.ру, к курортному сезону в Геленджике в этом году начали готовиться раньше срока. В преддверии сезона в Кабардинке решили открыть арт-пространство площадью 2 тыс. кв. метров и запустить катера на подводных крыльях. Они будут курсировать по Чёрному морю между Новороссийском и Сочи, делая остановку в Геленджике.
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