Менее чем за сутки до старта власти Краснодара отменили забег HardRun и не сообщили об этом
В Краснодаре отменили ежегодный забег HardRun, который должен был пройти утром 21 февраля
Напомним, 19 февраля власти Краснодара сообщили, что из-за марафона HardRun в воскресенье частично перекроют центр города. Забег должен был начаться 21 февраля в 8:00 на Главной городской площади.
Днем 20 февраля на сайте «Высшей Лиги» появилась информация, что мероприятие отменили из-за ковидных ограничений. По словам организаторов, забег был внесен в календарный план Минспорта Краснодарского края и согласован со всеми службами города. Однако сегодня глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина подписала постановление об отмене марафона.
«Это распоряжение получено нами тогда, когда большинство участников приехали в город, получили стартовые пакеты, а на главной площади города уже был смонтирован стартовый городок», — отметили организаторы.
Теперь мероприятие проведут в онлайн формате, однако что это значит — не уточняется. Всех участников будут ждать на пересечении улиц Красной и Длинной. Там будут стоять автобусы для переодевания и хранения одежды, а также пункт питания. Атлетам вручат медали согласно преодоленной дистанции по треку.
Тем, кто не сможет завтра принять участие в забеге, предложили сделать это 28 февраля и записать на телефон трек. Его нужно будет отправить на почту: topligacup@topliga.ru. После этого медаль выдадут в беговом магазине в Краснодаре на Кубанской Набережной, 1/0 либо по почте.
Организаторы отметили, что улица Красная от Длинной до Постовой будет перекрыта, однако на перекрестках может быть транспорт, который помешает быстро пробежать дистанцию.
Отметим, что постановление об отмене забега появилось на сайте краснодарской мэрии еще в 16:31. При этом официально пресс-служба не сообщила об изменениях ни на своем сайте, ни в соцсетях администрации.