Менее чем за сутки до старта власти Краснодара отменили забег HardRun и не сообщили об этом

Напомним, 19 февраля власти Краснодара сообщили, что из-за марафона HardRun в воскресенье частично перекроют центр города. Забег должен был начаться 21 февраля в 8:00 на Главной городской площади.

Днем 20 февраля на сайте «Высшей Лиги» появилась информация, что мероприятие отменили из-за ковидных ограничений. По словам организаторов, забег был внесен в календарный план Минспорта Краснодарского края и согласован со всеми службами города. Однако сегодня глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина подписала постановление об отмене марафона.

«Это распоряжение получено нами тогда, когда большинство участников приехали в город, получили стартовые пакеты, а на главной площади города уже был смонтирован стартовый городок», — отметили организаторы.

Теперь мероприятие проведут в онлайн формате, однако что это значит — не уточняется. Всех участников будут ждать на пересечении улиц Красной и Длинной. Там будут стоять автобусы для переодевания и хранения одежды, а также пункт питания. Атлетам вручат медали согласно преодоленной дистанции по треку.

Тем, кто не сможет завтра принять участие в забеге, предложили сделать это 28 февраля и записать на телефон трек. Его нужно будет отправить на почту: topligacup@topliga.ru. После этого медаль выдадут в беговом магазине в Краснодаре на Кубанской Набережной, 1/0 либо по почте.

Организаторы отметили, что улица Красная от Длинной до Постовой будет перекрыта, однако на перекрестках может быть транспорт, который помешает быстро пробежать дистанцию.