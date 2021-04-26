Мэр Краснодара предложил не перекрывать на майские праздники улицу Рашпилевскую

В администрации Краснодара 26 апреля обсудили результаты эксперимента с перекрытием улиц Рашпилевской и Красноармейской на выходные

Напомним, в четверг 22 апреля власти Краснодара сообщили, что начиная с пятницы перекроют на выходные движение по еще двум участкам дорог в центре города. По аналогии с улицей Красной станут пешеходными Рашпилевская и Красноармейская, при этом определенные ограничения будут действовать и на улице Орджоникидзе — от Рашпилевской до Октябрьской. Из-за этого изменится схема движения десяти автобусных маршрутов, которые ходят через центр.

После того, как Рашпилевскую и Красноармейскую перекрыли, вечером в центре города образовались пробки. Почитать подробнее о том, как начался эксперимент городских властей, можно здесь.

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В субботу 24 апреля в Краснодаре прошел парад казаков, из-за которого также было ограничено движение по ряду улиц. В соцсетях стали появляться публикации, о том, что на закрытой части Красноармейской образовалась пробка, так как из-за парада транспортные потоки перенаправляли под знаки. Кроме того, дороги перекрыли двумя бетонными клумбами и между ними проезжали машины.

На городской планерке 26 апреля глава Краснодара Евгений Первышов обсудил первые итоги эксперимента и выявленные недостатки. Начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Владимир Архипов сообщил, что 23 апреля с 20:00 параллельно с перекрытием движения по улице Красной перекрыли Рашпилевскую от Чапаева до Мира и Красноармейскую от Гоголя до Длинной. «Мониторинг ситуации показал, что, к сожалению, не все автолюбители слышали о вводимых ограничениях, вечером в пятницу продолжали движение, активно на этих участках работали сотрудники ГИБДД. В субботу, в принципе, ситуация начала улучшаться», — отметил Архипов.

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Глава города не согласился с тем, что в субботу ситуация улучшилась. Первышов признал, что были сделаны определенные ошибки, не была рассчитана нагрузка, которая возникла в связи с проводимым парадом на Главной городской площади. По словам мэра города, весь центр Краснодара в субботу был парализован.

«Понятно, что опыт очень хороший, который мы внедряли десятилетиями по улице Красной. Но, еще раз отмечаю, пока люди привыкли, что улица Красная у нас в субботу и воскресенье перекрыта, прошел не один год», — подчеркнул Первышов.

Мэр предложил оставить улицу Рашпилевскую оставить открытой для проезда на время майских праздников, а сделать пешеходными только Красноармейскую и Красную.

«Давайте делать это всё разумно и постепенно. Эксперимент, понятное дело, провели, и получили... одобрения точно пока не получили», — отметил Первышов.