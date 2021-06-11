Какие акции и мероприятия пройдут в Краснодаре и других городах Кубани в День России
Власти Краснодарского края представили программу праздничных мероприятий на 12 июня
Напомним, в 2020 году на Кубани День России отметили в онлайн-формате из-за пандемии. В 2021-м в регионе проведут ряд праздничных акций и флешмбов, большинство из них пройдут онлайн, но есть исключения.
Так, в Краснодаре 12 июня с 10:00 до 17:00 будут работать тематические площадки перед Выставочным Залом Боевой Славы и на улице Красной, 118. В 18:00 авиационные спортсмены с флагами поднимутся с аэродрома «Энем» и пролетят над акваторией реки Кубани у Юбилейного микрорайона и поселка Яблоновского.
Праздничные акции, челленджи, концерты, квесты и викторины состоятся по всему региону. Так, в Темрюкском районе пройдёт фестиваль по парусному спорту «Попутный ветер», в Ейске состоится выставка мастеров прикладного искусства, в станице Северской мотопарапланы пролетят с флагами России, а в Геленджике и Новороссийске развернут 30-ти и 50-метровые триколоры. В цвета государственного флага подсветят телебашню Сочи и колесо обозрения в Армавире.
Какие акции и флешмобы запланированы:
- Флешмоб «Флаги России. 12 июня» — краснодарцам предлагают вывесить в окне или на балконе дома флаг страны. Фотографии можно выложить в соцсетях в хештегами #ФлагиРоссии12июня, #МыРоссия, #ДеньРоссииКК, #ДеньРоссииКубань, #ДеньРоссииКраснодар;
- Акция «Окна России» — нужно сделать рисунок либо поздравление с праздником, наклеить его на окно, сфотографировать и выложить в соцсети с хештегами #СтранаПобедителей, #ОкнаРоссии #МыРоссия, #ДеньРоссииКК, #ДеньРоссииКубань, #ДеньРоссииКраснодар;
- Акция «В кругу друзей» — краснодарцам предложили объединиться в хоровод, снять видео и выложить в соцсети с хештегами #ДеньРоссии и #ВКругуДрузей, #МыРоссия, #СтранаПобедителей, #ДеньРоссииКК, #ДеньРоссииКубань, #ДеньРоссииКраснодар;
- Акция «Вперёд, Россия» — в день, когда национальная сборная по футболу сыграет первый матч на чемпионате Европы против сборной Бельгии, жителям России предлагают исполнить в соцсетях песню «Вперед, Россия! Россия Чемпионка!». Песню нужно опубликовать с хештегами #ДеньРоссии, #ВпередРоссия, #СтранаПобедителей, #ДеньРоссииКК, #ДеньРоссииКубань, #ДеньРоссииКраснодар;
- Квест-экскурсия «Достопримечательности России» — интернет-пользователям предложили изучить фотографии и интересные факты о городах России в соцсетях Центра молодёжной политики.
Какие онлайн-мероприятия пройдут:
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Видеопрограмма в рамках проекта «Полотно Памяти «Письма Героям» — зрителям продемонстрируют видеопрограмму о реализации патриотического проекта «Полотно Памяти «Письма Героям»;
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Интеллектуальная игра «Образы России» — пользователи соцсетей смогут принять участие в интеллектуальной игре на знание шедевров русских живописцев страны. Принять участие можно в социальных сетях организатора;
- Викторина «Люблю тебя, моя Россия» — Пашковский городской Дом культуры организует викторину для юных горожан, посвященную Дню России. Принять участие в ней можно по ссылке;
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Концерт «День России!».
Кроме того, в субботу 12 июня краснодарцы могут присоединиться к субботнику на Всесвятском кладбище. В Музыкальном театре Краснодара в выходные покажут современный балет «Мир», в «Галерее Ларина» будет работать выставка Эдуарда Чуркина «КИНО». Также можно отметить праздники походом в кино. Портал Юга.ру подготовил подборку кинопремьер.
День России — один из самых «молодых» праздников в современной отечественной истории. Его история началась с того, что на первом Съезде народных депутатов РСФСР приняли Декларацию о государственном суверенитете. В ней было сказано об обеспечении человека «правом на достойную жизнь и свободное развитие». 12 июня 1991 года прошли первые выборы президента России, и тогда стали отмечать «День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». В 1998 году президент России Борис Ельцин предложил переименовать праздник в День России.