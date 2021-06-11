Какие акции и мероприятия пройдут в Краснодаре и других городах Кубани в День России

Напомним, в 2020 году на Кубани День России отметили в онлайн-формате из-за пандемии. В 2021-м в регионе проведут ряд праздничных акций и флешмбов, большинство из них пройдут онлайн, но есть исключения.

Так, в Краснодаре 12 июня с 10:00 до 17:00 будут работать тематические площадки перед Выставочным Залом Боевой Славы и на улице Красной, 118. В 18:00 авиационные спортсмены с флагами поднимутся с аэродрома «Энем» и пролетят над акваторией реки Кубани у Юбилейного микрорайона и поселка Яблоновского.

Праздничные акции, челленджи, концерты, квесты и викторины состоятся по всему региону. Так, в Темрюкском районе пройдёт фестиваль по парусному спорту «Попутный ветер», в Ейске состоится выставка мастеров прикладного искусства, в станице Северской мотопарапланы пролетят с флагами России, а в Геленджике и Новороссийске развернут 30-ти и 50-метровые триколоры. В цвета государственного флага подсветят телебашню Сочи и колесо обозрения в Армавире.

Какие акции и флешмобы запланированы: