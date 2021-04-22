В Краснодаре с 23 апреля еще две улицы станут пешеходными по выходным

Краснодарский край

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Два новых участка дорог в центре Краснодара с 23 апреля начнут перекрывать для транспорта по выходным и в праздники

Новые пешеходные зоны в столице Кубани появятся согласно проекту реконструкции исторического центра «7 улиц».

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22 апреля администрация Краснодара сообщила, что в городе постепенно начнут вводить ограничения движения транспорта в центральной части города. Так, начиная с 23 апреля в выходные и праздничные дни по аналогии с улицей Красной теперь станут пешеходными еще две улицы:

  • Рашпилевская — от Чапаева до Мира;
  • Красноармейская — от Гоголя до Длинной.

Определенные ограничения в это время будут действовать и на улице Орджоникидзе — от Рашпилевской до Октябрьской. Там установят запрещающие знаки, но ограничения движения транспорта не коснутся спецтехники и автомобилей жителей домов, которые там расположены.

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Напомним, в грядущие выходные в Краснодаре ограничат проезд на нескольких участках улиц. 23 апреля перекроют движение из-за торжественного собрания, посвященного Дню местного самоуправления, а 24 апреля состоится парад Кубанского казачьего войска.

Ранее Юга.ру писали, что в мае в рамказ проект «7 улиц» на улицах Чапаева и Коммунаров введут одностороннее движение. Власти верят, что на дорожную ситуацию это не повлияет.

Благоустройство Дороги Исторический центр Краснодар

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