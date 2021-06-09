Краснодарец отсудил у больницы 5 млн рублей за удаленную по ошибке часть кишечника

В Краснодаре суд 9 июня постановил выплатить местному жителю компенсацию за операцию, которую ему сделали по ошибке в БСМП

В ночь с 12 на 13 ноября 2019 года в больницу скорой медицинской помощи Краснодара поступил местный житель с диагнозом «острый аппендицит». Его прооперировал врач-хирург.

Во время исследования удаленного аппендикса медики обнаружили раковые клетки, сообщили об этом пациенту и удалили ему часть кишечника. Позже оказалось, что операция была произведена ошибочно — материал для исследования не принадлежал краснодарцу.

В Первомайском районном суде Краснодара прошло открытое судебное заседание. Рассмотрев материалы дела, суд постановил взыскать с БСМП в пользу мужчины 5 млн рублей в качестве компенсации за моральный вред, сообщили 9 июня в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Как писали Юга.ру, в 2018 году в Ставропольском крае из-за ошибки врача мужчине ампутировали ногу. Спустя год жительница Ставрополья умерла в больнице после двух операций и неправильного диагноза, а пенсионерка скончалась от перитонита через 12 дней после операции.

В 2019 году на Кубани произошло несколько случаев, когда пациенты оставались покалеченными или умирали из-за врачебной ошибки. Так, в Армавире умерла пенсионерка после операции, которую ей сделали из-за неправильного диагноза, в Новокубанске от кровопотери из-за ошибки врача скончался 44-летний мужчина.

В анапской больнице из-за неправильного диагноза врача умерла годовалая девочка. Позже в городе на приеме у лора скончался подросток после того, как врач сделал ему проколы, чтобы промыть гайморовые пазухи.