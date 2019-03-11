В Армавире пенсионерка умерла после операции, которую ей сделали из-за неправильного диагноза

В Армавире будут судить двух хирургов городской больницы, поставивших неверный диагноз 62-летней женщине и сделавших операцию, которая была не нужна

В октябре 2017 года пенсионерка поступила в хирургическое отделение больницы. Ей поставили диагноз «острый холецистит». До 1 ноября женщина находилась на стационарном лечении.

По версии следствия, за это время врач-хирург и его руководитель не провели полное обследование и неверно установили диагноз женщине. Также пациентке сделали экстренную операцию, в которой не было необходимости.

Кроме того, медики не в полном объеме провели послеоперационное обследование. Из-за этого женщина стала себя хуже чувствовать. Ее перевели в краевую больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациентка скончалась.