В Армавире пенсионерка умерла после операции, которую ей сделали из-за неправильного диагноза
В Армавире будут судить двух хирургов городской больницы, поставивших неверный диагноз 62-летней женщине и сделавших операцию, которая была не нужна
В октябре 2017 года пенсионерка поступила в хирургическое отделение больницы. Ей поставили диагноз «острый холецистит». До 1 ноября женщина находилась на стационарном лечении.
По версии следствия, за это время врач-хирург и его руководитель не провели полное обследование и неверно установили диагноз женщине. Также пациентке сделали экстренную операцию, в которой не было необходимости.
Кроме того, медики не в полном объеме провели послеоперационное обследование. Из-за этого женщина стала себя хуже чувствовать. Ее перевели в краевую больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациентка скончалась.
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Экспертиза показала, что причиной ее смерти стал тяжелый сепсис в животе, который возник из-за послеоперационных осложнений. Это произошло после неправильного оказания помощи и неверной тактики хирургического лечения.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Следствие собрало ддоказательственную базу, уголовное дело направили в суд, сообщила 11 марта пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, вице-губернатор Кубани Анна Минькова в июле 2018 года усомнилась в профпригодности главврача больницы Армавира из-за отношения к больным.
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Анализирует редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко
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