Жительница Ставрополья умерла в больнице после двух операций и неправильного диагноза

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после смерти местной жительницы в медицинском учреждении

По данным следствия, в августе 2018 года в больницу обратилась женщина с жалобами на боли внизу живота. Врач осмотрел ее, поставил диагноз и провел операцию на пупочную грыжу. Однако он не выявил у пациентки гангренозно-перфоративный аппендицит.

На следующий день после операции состояние больной ухудшилось. Ей назначили другого врача-хирурга, но он только через десять дней выявил у женщины воспаление и провел операцию. Из-за развития сепсиса и инфекционно-токсического шока пациентка скончалась.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Назначены экспертизы. Расследование продолжается, сообщили 10 января в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, в Сочи в сентябре 2017 года женщина умерла из-за несвоевременно оказанной помощи.