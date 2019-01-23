На Ставрополье пенсионерка умерла от перитонита через 12 дней после операции

В Пятигорске возбудили уголовное дело после того, как 77-летняя местная жительница умерла от распространенного перитонита

Следствие установило, что пенсионерка с мая по июнь прошлого года была на стационарном лечении в городской клинической больнице Пятигорска.

Врачи диагностировали у нее холецистит. Пациентке провели лапароскопическую операцию, после чего выписали домой. Но через 12 дней после выписки женщина умерла у себя дома от распространенного перитонита.

Сын пенсионерки обратился к следователям. После этого возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Правоохранители устанавливают все обстоятельства ее лечения. Расследование продолжается, сообщили 23 января в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.