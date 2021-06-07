В Краснодаре будут судить сотрудника БТИ, который делал экспертизу горевшей многоэтажки в Музыкальном микрорайоне
Уголовное дело в отношении сотрудника БТИ, который делал экспертизу горевшего дома в Краснодаре, 7 июня передали в суд
Напомним, в сентябре 2020 года в Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме на улице Российской, 267/6. Возгорание началось на седьмом этаже из-за перегрева электропроводки. Огонь перекинулся на мансарду с деревянными перекрытиями и распространился на 4,4 тыс. кв. метрах. Пожар повредил 64 квартиры. 54 из них полностью выгорели.
Следователи возбудил два уголовных дела — против застройщика и специалиста по строительно-технической экспертизе. Власти Кубани заявили, что сгоревший дом являлся самостроем, а в 2012 году его узаконили через суд.
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По данным следствия, застройщик без разрешения на строительство возвёл несколько литеров жилого дома. Чтобы получить право собственности, необходимо было провести строительно-техническую экспертизу соответствия СНиПам и другим документам. Мужчина обратился к эксперту ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ». Он не выехал на стройку и не проводил исследования, однако провёл строительно-техническую экспертизу и изготовил необходимые акты. Сотрудник БТИ также указал, что конструкции здания не создают угрозу для жизни и здоровья людей.
После пожара в многоквартирном доме обнаружили существенные нарушения и недостатки в конструкции мансардного этажа, которых не было в заключении эксперта. Так, в доме отсутствовали противопожарные преграды, из-за чего пожар быстро распространился по седьмому этажу. Также в квартирах верхнего этажа не было потолочного перекрытия, которое разделяет помещение и подкровельное пространство.
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Акты строительно-технической экспертизы, которые изготовил сотрудник БТИ, застройщик использовал в суде, чтобы доказать права собственности на жильё, рассказали в прокуратуре Краснодарского края 7 июня.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего эксперта БТИ. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
После этого случая в Музыкальном микрорайоне несколько раз загорались многоэтажки. Так, 24 декабря на улице Мусоргского начался пожар в квартире. В мае 2021 года пожар произошёл в соседнем доме. Спасатели не сразу смогли подъехать к месту ЧП из-за припаркованных машин.
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