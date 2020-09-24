СК завел еще одно уголовное дело после пожара в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Краснодарский край

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После пожара, который произошел 13 сентября в Музыкальном микрорайоне Краснодара, следком возбудил уголовное дело на специалиста по строительно-технической экспертизе

Пожар площадью 4,4 тыс. кв. метров в многоэтажном доме на улице Российской произошел ночью 13 сентября. Полностью огонь потушили через 5,5 часов. Позже специалисты установили, что пожар начался на седьмом этаже из-за перегрева электропроводки, а затем перекинулся на восьмой этаж — мансарду с деревянными перекрытиями.

Огонь повредил 64 квартиры, из которых 54 полностью выгорели. Мэрия заявила, что людям купят новое жилье. На застрощика завели уголовное дело.

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Следствие установило, что с 2011 по 2012 год застройщик без разрешения на строительство возвел несколько литеров многоквартирного жилого дома. Чтобы получить право собственности на самострои, нужно было провести строительно-техническую экспертизу соответствия СНиПам и другим документам. Исследование поручили эксперту по строительно-технической экспертизе ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ».

По версии следствия, специалист понимал, что эксплуатация дома с нарушениями может повлечь возгорание, а также привести к быстрому распространению огня и последующему разрушению конструкций. Несмотря на это, он не стал проводить исследование дома, но сделал строительно-техническую экспертизу и изготовил акты, в которых изложил неверные сведения о соответствии объекта капитального строительства требованиям СНиПа и другим нормам. Эксперт указал, что конструкции здания на момент проведения исследования по своим конструктивным особенностям не создают угрозу для жизни и здоровья граждан.

Во время расследования уголовного дела правоохранители установили недостатки и нарушения при возведении мансардного этажа, которые не выявил и не указал в своем заключении эксперт. Например, в доме не было брандмауэра (противопожарных преград), из-за чего огонь быстро распространился по всей площади седьмого этажа, а у квартир верхнего этажа здания не было потолочного перекрытия, разделяющего помещения и подкровельное пространство.

Против 34-летнего эксперта БТИ возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), сообщили 24 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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