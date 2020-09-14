В Краснодаре завели уголовное дело на застройщика сгоревшего дома в Музыкальном микрорайоне

14 сентября в СК рассказали о ходе следствия по факту пожара в многоэтажном доме в Краснодаре

Позже власти предположили, что дом является самостроем. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил , что в случае, если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщика обяжут восстановить квартиры за свой счет. А 14 сентября в мэрии рассказали, что возгорание началось из-за перегрева электропроводки.

Эвакуированных жильцов разместили на базе школы № 66, затем отвезли в гостиницу. В происшествии нет жертв, однако пострадали 64 квартиры, выгорели 54. Предварительно, пожар начался на седьмом этаже, а затем перекинулся на восьмой этаж — он мансардный и имеет деревянные перекрытия.

Напомним, пожар на улице Российской в Музыкальном микрорайоне произошел ночью 13 сентября. Загорелся многоквартирный дом, площадь пламени составила 4,4 тыс. кв. метров. Тушение было осложнено ибольшим количеством припаркованных во дворе машин. Полностью огонь ликвидировали через 5,5 часов.

В этот же день вечером стало известно, что завели уголовное дело на 38-летнего местного жителя. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2010 по 2012 год он построил дом. Мужчина получил права собственности и стал продавать квартиры:

«Допущенные на стадии строительства существенные нарушения и недостатки, способствовали и привели к распространению пожара и полному уничтожению жилых помещений, причинению имущественного ущерба, а также наступлению иных тяжких последствий для жильцов дома».

В СУ СК России по Краснодарскому краю уточнили, что предварительной причиной распространения пожара по всей площади стало отсутствие брандмауэра (противопожарных преград). Также квартиры верхнего этажа были построены без потолочного перекрытия, разделяющего помещения и подкровельное пространство.

Сейчас продолжается расследование, в ходе нее собираются дать оценку действиям должностных лиц, которые занимались контролем за организацией строительства и ввода в эксплуатацию.