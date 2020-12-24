В Музыкальном микрорайоне Краснодара загорелась многоэтажка

Днем 24 декабря на улице Мусоргского в Краснодаре начался пожар в квартире

Сообщение о пожаре в семиэтажном доме на улице Мусоргского, 7 поступило в 13:02. Прибывшие на место первые подразделения спасателей выяснили, что горит квартира, огонь распространился на площади 22 кв. метра. На видео в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» видно, что квартира находится на втором этаже. Из окон идут плотные клубы черного дома, видно пламя.

В 13:22 огонь локализовали, в 13:24 пожарные ликвидировали открытое горение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В тушении участвуют шесть человек и две единицы техники. Информация уточняется.

Это не первый пожар в Музыкальном микрорайоне за последние полгода. В сентябре на улице Российской загорелся многоэтажный дом, огонь разрушил 4,4 тыс. кв. метров. А месяцем ранее на улице Куникова произошел пожар в строящемся доме.