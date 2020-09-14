Власти Краснодара назвали причину пожара в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне
Мэрия Краснодара 14 сентября рассказала из-за чего начался пожар в доме на улице Российской
Напомним, пожар случился на улице Российской, 267/6 в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Сгорела мансарда жилого дома, огонь распространился на площади 4,4 тыс. кв. метров и повредил весь верхний этаж. Пострадали 64 квартиры, 54 из них полностью выгорели. После пожара жильцов разместили в гостиницах «Кавказ» и «Москва». Предварительной причиной пожара назвали неисправность проводки.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что сгоревший дом — самострой и что если факты нарушения строительных норм подтвердятся, то застройщика обяжут восстановить квартиры за свой счет.
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В мэрии Краснодара 14 сентября прошло аппаратное совещание, которое провел вышедший из отпуска глава Краснодара Евгений Первышов. На нем сообщили, что специалисты выяснили, откуда в доме начался пожар.
По словам замглавы города Андрея Дорошева, возгорание началось в квартире № 50 на восьмом этаже из-за перегрева электропроводки. Огонь перекинулся на балкон, где лежали автомобильные покрышки. Они загорелись, поэтому сразу возник большой очаг возгорания.
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