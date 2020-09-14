Власти Краснодара назвали причину пожара в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне

Мэрия Краснодара 14 сентября рассказала из-за чего начался пожар в доме на улице Российской

Напомним, пожар случился на улице Российской, 267/6 в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Сгорела мансарда жилого дома, огонь распространился на площади 4,4 тыс. кв. метров и повредил весь верхний этаж. Пострадали 64 квартиры, 54 из них полностью выгорели. После пожара жильцов разместили в гостиницах «Кавказ» и «Москва». Предварительной причиной пожара назвали неисправность проводки.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что сгоревший дом — самострой и что если факты нарушения строительных норм подтвердятся, то застройщика обяжут восстановить квартиры за свой счет.