В Краснодаре в Музыкальном микрорайоне горит жилой дом
Краснодарский край Анастасия Панькова
В Краснодаре ночью 13 сентября загорелся многоквартирный дом, площадь пожара около 800 кв. м.
Диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 2:13 поступило сообщение о пожаре на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома по улице Российской 267/6.
Прибывшие на место в 2:20 спасатели установили, площадь пожара составляет около 800 кв. м.
«Объявлен повышенный ранг пожара. Проводится эвакуация жильцов дома», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар тушат 104 человека и 33 спецмашины, от МЧС России задействовано
57 человека и 20 единиц техники.
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