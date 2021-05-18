В Музыкальном микрорайоне Краснодара горела квартира. Спасатели не сразу смогли подъехать к месту ЧП из-за машин

Краснодарский край

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В квартире многоэтажки в Музыкальном микрорайоне Краснодара 18 мая произошел пожар

Сообщение о том, что горит квартира в многоэтажном доме по улице Мусоргского, 6/1 в Краснодаре опубликовали в телеграм-канале «Типичный Краснодар». В комментарии к видео уточнили, что пожар произошел на шестом этаже второго подъезда. Из дома эвакуировали 12 человек.

В 17:54 на место ЧП приехали пожарные. Они выяснили, что квартира загорелась на площади 20 кв. метров. Через 17 минут спасатели ликвидировали огонь.

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Пожар тушили 20 человек и 5 единиц техники. Также на ликвидации ЧП были задействованы три звена газодымозащитной службы. О пострадавших в пожаре не сообщается.

Проезду пожарного автомобиля помешали припаркованные во дворах микрорайона машины и пробки, сообщил порталу Юга.ру начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. Он добавил, что спасатели не смогли доехать 50 метров до подъезда, где горела квартира.

«Для того, чтобы добежать пожарному с оборудованием, требуется время. А каждая сэкономленная секунда — это возможность спасти жизни человека», — отметил он.

Юга.ру уже писали о крупных пожарах в Музыкальном микрорайоне. В 2017 загорелся мансардный этаж жилого многоквартирного дома на ул. Прокофьева. Тогда погиб один человек. В 2020 году также загорелся верхний этаж дома по улице Российской, 267/6. Погорельцы долгое время не могли встретиться с властями, чтобы урегулировать выплаты.

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В Музыкальном микрорайоне Краснодара горела квартира. Спасатели не сразу смогли подъехать к месту ЧП из-за машин
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