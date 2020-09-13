Кондратьев заявил, что в случае вины застройщика, его заставят восстановить сгоревшие квартиры. Накажут ли его за самострой — неизвестно

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Напомним, ночью в Краснодаре загорелся многоквартирный дом на улице Российской 267/6, площадь пожара составила 4,4 тыс. кв. метров. Огонь полностью потушили утром. Пострадали 64 квартиры, их жильцов временно разместили в гостинице «Кавказ».

Позже губернатор рассказал, что по предварительным данным, сгоревший дом — самострой. Специалисты устанавливают причины возгорания, власти сформировали комиссии для определения ущерба.

По словам главы региона, если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщика обяжут восстановить квартиры за свой счет. При этом губернатор не уточнил, накажут ли застройщика за незаконное возведение дома.

«По предварительным данным, это самострой, который в 2012 году был узаконен судебным решением…Сегодня он сгорел, сгорел только верхний этаж. Мы сумели эвакуировать жителей, но последствия могли быть самые разные, в том числе и трагичные. Безответственность, всего-навсего. Тех, кто это узаконивал и тех, кто призывает узаконить самострой и раздать его дольщикам», — сказал Кондратьев.