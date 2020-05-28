В Краснодаре на территории бывшего авторынка собираются создать площадку для городских фестивалей

Мэр Краснодара Евгений Первышов 28 мая рассказал о планах по благоустройству территории бывшего авторынка

Напомним, автомобильный рынок в микрорайоне Дубинка находился в районе улиц Воронежская и Обрывная, возле бывшего мясокомбината. В начале 2018 году мэр города Евгений Первышов поручил вывести рынок за пределы центральной части Краснодара. Сообщалось, что перенос связан со строительством Южного обхода. Осенью авторынок перенесли на улицу Заводскую.

«Сейчас думаем, как с поступить с территорией авторынка, который мы ранее перенесли. В Краснодаре очень много историй, связанных с мероприятиями, которые проводит не администрации, а наши городские команды организаторов — Geek Picnic, например», — рассказал 28 мая во время онлайн-брифинга с журналистами Евгений Первышов.

По словам мэра, территория бывшего авторынка подходит для проведения мероприятий в сфере событийного туризма, концертов и фестивалей, так как там нет плотной жилой застройки, а музыка не будет мешать местным жителям. «По-хорошему, нужно создать там инфраструктуру, сцену, электричество подвести, добавить необходимые элементы. Это удобная часть Краснодара — там есть общественный транспорт и есть возможность парковки», — заявил Первышов.

По его словам, территория в парке на Затоне, где сейчас проходят такие мероприятия, уже мала для мероприятий, «организаторы об этом уже неоднократно говорили». «Хотелось бы создать на месте бывшего авторынка такой центр притяжения для городских фестивалей. Пока эту идею стараюсь продвинуть, чтобы реализовать», — заключил глава города.

Напомним, также на Затоне в сентябре проводится фестиваль музыки и еды «Стереопикник». За это время на его площадках выступили десятки артистов, среди которых Найк Борзов, Луна, OQJAV, Линда, «Модель поведения», PLC, Trubetskoy, «Комсомольск» и СБПЧ. В 2019 году мероприятие провели в пятый раз.