В ожидании «Стереопикника». Организаторы краснодарских событий о закулисье городских праздников
Юбилейный, пятый «Стереопикник» состоится 7-8 сентября в парке 30-летия Победы. Юга.ру расспросили создателя фестиваля Ангелину Стипиди, а также организаторов других краснодарских событий о конкуренции с бюджетными городскими праздниками и буднях коммерческой ивент-сферы.
Фестиваль еды и музыки «Стереопикник» проводится в Краснодаре с 2015 года. За это время на его площадках выступили десятки артистов, среди которых Найк Борзов, Луна, OQJAV, Линда, «Модель поведения», PLC, Trubetskoy, «Комсомольск» и СБПЧ. В этом году хедлайнерами станут Cream Soda, SunSay, Azamat и Юлия Чичерина.
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Краснодар помнит немало событий разных форматов. От «Южной волны» и Эберфестов до рэп-батла Slovo, от рейвов в ДК ЖД и Quadro до витч-хауса в Ангарте и арт-фестивалей на Зиповской 5, от «Острова ХиМ» на парковке «Галактики» до Jameson Block Party во дворе на Карасунской и показа мод под Тургеневским мостом. Как без побережья и электронных DUB’RAW и May Weekends или монстра KUBANA с мировыми звездами.
Список можно продолжать, но это обычный неймдроппинг — ведь в событиях мало общего. Кто-то сдавал в аренду аппарат или обеспечивал выручку бара, другие решали PR-задачи или реализовывали продюсерские амбиции. Третьи изобретательно отдыхали с друзьями, четвертые хотели формировать культуру, пятые — захватить мир.
Краснодар долгое время было модно ругать, сейчас становится модным его хвалить.
Елена Болдырева, «Афиша Краснодара»
Намерения разных организаторов собирали очень разные аудитории. Их не обобщить перебором клише — от золотой молодежи и скучающих буржуа до люмпен-интеллигентов и ностальгирующих рок-пенсионеров. Везде бывают все — все, кто хоть немного интересуется развлечениями за пределами шоу на ТНТ. В этом смысле структура краснодарского досуга несильно изменилась с 1990-х, когда несколько известных мест объединяло 99% интересующейся публики. Просто и мест, и событий, и публики стало пропорционально больше.
Как найти и заинтересовать свою аудиторию?
Елена Болдырева
Елена Болдырева, руководитель «Афиши Краснодара», организатор книжного фестиваля «Шуховская башня»:
— Краснодар долгое время было модно ругать, сейчас становится модным его хвалить. Может, в этом есть и капелька наших заслуг. Краснодарцы достаточно отзывчивы, спрос на мероприятия есть, и он не удовлетворен. Поэтому если событие про людей, а не про нарциссизм организатора, то сложнее сделать так, чтобы люди на него не пришли.
Илья Фейгенов
Илья Фейгенов, сооснователь проектов «Голос города» и «Велопрогулки в стиле ретро»:
— С такой программой, как у «Стереопикника», привлекать людей несложно. Если задействовать маркетологов и лидеров мнений, такие события соберут нужную аудиторию. И никогда не делайте их бесплатными. Иначе любители халявы испортят настроение. Важнее то, что за любой труд и качественный контент надо платить.
Дина Бабаханова
Дина Бабаханова, издатель журнала «Крд.Собака.ru», идейный вдохновитель фестиваля «Что где есть в Краснодаре»:
— Разве аудитория развлечений исчерпаема? Например, в этом году на нашем четвертом фестивале мы заметили очень приятную и одновременно удивительную тенденцию: к нам пришло очень много пожилых людей и семей, которые танцевали под современную музыку наравне с молодежью и занимались фитнесом. Уверена, организаторы мероприятий в Краснодаре держат руку на пульсе и всегда в боевой готовности. Об этом говорят крутые ивенты, которые они делают на столичном уровне, несмотря на гораздо меньший бюджет.
Деньги, деньги и прочие неприятности
По мнению Ильи Фейгенова, чем дальше от 2000-х и ближе к 2014-му, тем сложнее искать партнеров и тем меньше денег они дают. В то же время аудитория все требовательнее к качеству ивентов, но хотела бы, чтобы вход оставался на уровне 300-500 рублей, а то и вовсе был бесплатным. Такая ситуация стандартна для сферы развлечений, считает создатель «Стереопикника» Ангелина Стипиди и отмечает, что фестиваль 2019-го состоится благодаря «Пятёрочке» и «Билайну», которые обустроят на нем большие интерактивные партнерские зоны.
Елена Болдырева:
— Золотые времена, когда компании не глядя платили по 200 тыс. за партнерские пакеты, закончились году в 2009-м. Имиджевое присутствие уже никого не волнует. Все спрашивают, сколько клиентов придет к ним после мероприятия. Но будем честны: гарантировать конверсию с партнерского присутствия организатор не может никогда. Спонсоры становятся все более образованными и аккуратными, а качественная отработка партнеров — навык, которым мало кто владеет.
В Краснодаре везти из столиц мебель и активности даже с учетом доставки бывает дешевле, чем брать у местных поставщиков.
Серафима Чичева, Geek Picnic
Максим Алехин
Максим Алехин, сооснователь галереи на Шуховской башне «Вершина культуры»:
— Без спонсоров и денег наши события не про звезд и качество технологий. Зато мы предлагаем увидеть новое в повседневном. Это и есть свобода. Настоящая проблема — безопасность гостей: как оградить и информировать, чтобы люди не угробили себя. Хотя безопасность беспокоит чаще, чем идея события или даже его легальность: много комментов про то, что с башни теперь будут падать люди. Будто раньше не могли. Насколько мы можем/должны нести ответственность за гостей — самый острый вопрос всех событий. Но пока без происшествий, что считаю нашей победой.
Серафима Чичева
Серафима Чичева, продюсер Geek Picnic:
— В Краснодаре ивент-рынок не развит из-за слабой конкуренции. У нас всего два частных опен-эйра и море госпраздников. В Петербурге, например, где-то пять крупных коммерческих фестивалей и много мелких. И подрядчики готовы занижать цены, лишь бы заполучить клиента. В Краснодаре же везти из столиц мебель и активности даже с учетом доставки (!) бывает дешевле, чем брать у местных поставщиков.
Запретить нельзя согласовать
Илья Фейгенов:
— Главная трудность — согласование с городом. С каждым годом добавлялись службы, требующие согласования. Сильно везло, когда помогал куратор или профильное министерство. Помню, договорился с министерством физкультуры и спорта, и они получили разрешение у полиции, МЧС и других. В противном случае — по всем комитетам сам раскланиваешься и рассказываешь, как это нужно городу.
Серафима Чичева:
— Трудность скорее в поиске места, чем согласовании. Чудом придуманное нами и одобренное мэрией место у ДС «Олимп» перерастем через год — там всего 20 тыс. кв. м. В Краснодаре зеленые зоны непригодны для больших ивентов ни де-юре, ни де-факто. Крупный фестиваль — это минимум 50 тыс. кв. м. полезной площади.
Максим Алехин:
— «Общегородские события — только муниципальные» — это симптом отчуждения от города, он не принадлежит жителям. Логика: никакого праздника без указа сверху. Порой так воспринимают и нелегальные инициативы: «Выставили мусор на Шуховской, и за наши налоги!» Люди не знают, как и что делать без государственной или бизнес-поддержки, тем более — без согласований.
Современное искусство на улицах Краснодара:
Музыка вне политики
Ограничения муниципальных массовых мероприятий имеют и политический окрас. Стипиди рада, что им удается сохранять «Стереопикник» вне политики. Более того, в 2017 году, реагируя на усугубление российско-украинского кризиса, темой фестиваля выбрали пацифизм. Изначально лайнап каждый год планировали составлять только из русскоязычных или российских артистов. В том году все хедлайнеры не имели гражданства РФ. «Так мы стремились подчеркнуть основную идею фестиваля — "Любовью, а не войной"», — поясняла Стипиди.
Места для выражения взглядов артистов — СМИ, не фесты.
Ангелина Стипиди
В этом году о «музыке вне политики» говорили в связи с анонсом выступления Юлии Чичериной. Певица известна своей поддержкой Луганской народной республики, а в 2018 году стала доверенным лицом Владимира Путина. Некоторые пользователи Инстаграма увидели в этом противоречие аполитичности фестиваля. Стипиди отвечала: «Заключаешь договор, оговариваешь трек-лист, интерактивы, общение с фанами и все. Места для выражения взглядов артистов — СМИ, не фесты». Видимо, так организаторы и музыканты договорились не озвучивать со сцены политические позиции. Должно быть, это актуально и для другой группы «Стереопикника-2019» — SunSay. Ее лидер Андрей Запорожец — пацифист, и с 2014 года он выступает за прекращение вооруженного конфликта на востоке Украины.
Общегородские мероприятия — только праздники от мэрии. Так ли это?
Ангелина Стипиди считает, что городу не хватает качественных развлечений. Важная причина в том, что общегородскими считаются только мероприятия от мэрии и властей — вроде Нового года и Дня города или ночей музеев и библиотек. Понятно, на чем основан их потенциал массовой привлекательности, — они проводятся десятилетиями и они бесплатны. Второе всегда веселит давкой в музеях, обычно пустующих вне дней открытий.
Илья Фейгенов:
— Нужно, чтобы мэр и его помощники активнее поддерживали частные инициативы, транслировали эту позицию через СМИ и, в конце концов, приходили с семьями без галстуков и камер на частные события. Так они и станут общегородскими.
Мы делаем «Стереопикник» для каждого, кто хочет танцевать у реки, смеяться и вкусно есть на свежем воздухе, жадно и ярко жить.
Ангелина Стипиди, «Стереопикник»
Елена Болдырева:
— Общегородское мероприятие — это не термин или статус, а субъективный эпитет. Для меня, например, «Стереопикник» точно более городской, чем ярмарка или Первое мая где-то в центре. Мероприятия интересны, если решают какую-то задачу или привлекают внимание к актуальной повестке. Но чем конкретнее формат, тем уже аудитория. В самих по себе нишевых ивентах проблемы нет. Она появляется, когда организаторы рассчитывают привести на них весь город.
Дина Бабаханова:
— Я не считаю наш фестиваль «Что где есть в Краснодаре» частным. Мы проводим его при поддержке мэрии, за что благодарны мэру Евгению Первышову и его помощнику Владимиру Вербицкому. Если человек хочет дарить людям добро, то готовые единомышленники всегда найдутся. Разумеется, когда уже оброс связями, легче, но главное начать и не бояться.
«Буду приглашать Галицкого, пока он не позовет делать Geek Picnic в его парке»:
Серафима Чичева:
— Если мэрия проведет платный День города по билетам, то он сразу станет маленьким локальным событием. В маленьком городе один фестиваль может быть всеобщим, но в мегаполисе слишком разные вкусы. Что-то общее получится бесцельным. Поэтому мне интересны форматные проекты с идеей, но не общегородские праздники. Нужно событие, на которое приедут со всей страны, чтобы почувствовать дикий вайб — за него и платят.
Ангелина Стипиди
Ангелина Стипиди, создатель фестиваля «Стереопикник»:
— Возможно, это наивно, но я верю, что мероприятия, которые делаю я и другие сумасшедшие энтузиасты, — могут и станут общегородскими в лучшем смысле. Мы делаем «Стереопикник» не для горстки своих друзей и не для особой касты красивых инстаграм-людей (хотя и для них, конечно, тоже!). Мы делаем его для каждого, кто ждет праздник, для каждого, кто хочет быть среди дружелюбных людей, танцевать у реки, смеяться и вкусно есть на свежем воздухе, жадно и ярко жить. Город — это не уличные коммуникации и здания, не администрация и чиновники, город — это мы. И если тысячи нас приходят в одно место, чтобы прожить два дня на одной волне — значит, это и есть общегородской праздник, значит, «Стереопикник» — это мы!
«Стереопикник» состоится 7-8 сентября. Билеты можно купить на сайте: https://stereopicnic.ru/
Организаторы краснодарских событий о закулисье городских праздников
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